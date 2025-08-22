خسر منتخب مصر للسيدات أولى مبارياته في بطولة العالم للكرة الطائرة أمام صاحب الأرض والجمهور تايلاند.

وتعرض منتخب مصر للسيدات للهزيمة أمام تايلاند بنتيجة 1-3 في عدد الأشواط، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة في تايلاند في الفترة من 22 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وتقدمت تايلاند في المباراة بعد الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم عادل منتخب مصر للسيدات النتيجة في الأشواط، بعد الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-23. لتصبح النتيجة التعادل 1-1 في الأشواط.

لكن أصحاب الأرض عادو للتقدم مرة أخرى وحسمو الشوط الثالث بنتيجة 25-15، ثم أنهو المباراة لصالحهم بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-11.

وتعد ندى معوض أكثر لاعبات مصر تسجيلا للنقاط برصيد 14 نقطة، يليها كل من تقى الله مدحت برصيد 12 نقطة، ومريم متولي برصيد 11 نقطة.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة، تغلبت منتخب هولندا على السويد بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وتنص لوائح البطولة على منح الفريق الفائز بنتيجة 3-0، أو 3-1، على ثلاث نقاط، والخاسر لا يحصل على أي نقطة، بينما في حالة انتهاء المباراة بنتيجة 3-2، يحصل الفائز على نقطتين، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.

وبناء على ذلك جاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

تايلاند المركز الأول 3 نقاط

هولندا المركز الثاني نقطتين

السويد نقطة واحدة

مصر بدون نقاط.

مباريات مصر القادمة

مصر أمام هولندا يوم الأحد 24 أغسطس الساعة 1 ظهرا

مصر أمام السويد يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 1 ظهرا