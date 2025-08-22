المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة طائرة.. منتخب مصر للسيدات يخسر أمام تايلاند في بطولة العالم

محمد علام

كتب - محمد علام

08:30 م 22/08/2025
كرة طائرة - مصر

منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

خسر منتخب مصر للسيدات أولى مبارياته في بطولة العالم للكرة الطائرة أمام صاحب الأرض والجمهور تايلاند.

وتعرض منتخب مصر للسيدات للهزيمة أمام تايلاند بنتيجة 1-3 في عدد الأشواط، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة في تايلاند في الفترة من 22 أغسطس إلى 7 سبتمبر.

وتقدمت تايلاند في المباراة بعد الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم عادل منتخب مصر للسيدات النتيجة في الأشواط، بعد الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-23. لتصبح النتيجة التعادل 1-1 في الأشواط.

لكن أصحاب الأرض عادو للتقدم مرة أخرى وحسمو الشوط الثالث بنتيجة 25-15، ثم أنهو المباراة لصالحهم بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-11.

وتعد ندى معوض أكثر لاعبات مصر تسجيلا للنقاط برصيد 14 نقطة، يليها كل من تقى الله مدحت برصيد 12 نقطة، ومريم متولي برصيد 11 نقطة.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة، تغلبت منتخب هولندا على السويد بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وتنص لوائح البطولة على منح الفريق الفائز بنتيجة 3-0، أو 3-1، على ثلاث نقاط، والخاسر لا يحصل على أي نقطة، بينما في حالة انتهاء المباراة بنتيجة 3-2، يحصل الفائز على نقطتين، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.

وبناء على ذلك جاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

تايلاند المركز الأول 3 نقاط

هولندا المركز الثاني نقطتين

السويد نقطة واحدة

مصر بدون نقاط.

مباريات مصر القادمة

مصر أمام هولندا يوم الأحد 24 أغسطس الساعة 1 ظهرا

مصر أمام السويد يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 1 ظهرا

كرة طائرة منتخب مصر للسيدات سيدات مصر للطائرة بطولة العالم للطائرة سيدات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/volleyball/2889/news/521087/كرة-طائرة-منتخب-مصر-للسيدات-يخسر-أمام-تايلاند-في-بطولة-العالم", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد علام ", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-/96" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"كرة طائرة.. منتخب مصر للسيدات يخسر أمام تايلاند في بطولة العالم", "alternativeHeadline":"كرة طائرة.. سيدات مصر تخسر أمام تايلاند في بطولة العالم", "description": "خسر منتخب مصر للسيدات أولى مبارياته في بطولة العالم للكرة الطائرة أمام صاحب الأرض والجمهور تايلاند.", "articleSection": "الكرة الطائرة", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/22/egypt-volley2025_8_22_20_22.webp", "keywords": "كرة طائرة,منتخب مصر للسيدات,سيدات مصر للطائرة,بطولة العالم للطائرة سيدات ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/volleyball/2889/news/521087/كرة-طائرة-منتخب-مصر-للسيدات-يخسر-أمام-تايلاند-في-بطولة-العالم", "articleBody": "خسر منتخب مصر للسيدات أولى مبارياته في بطولة العالم للكرة الطائرة أمام صاحب الأرض والجمهور تايلاند.وتعرض منتخب مصر للسيدات للهزيمة أمام تايلاند بنتيجة 1-3 في عدد الأشواط، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة العالم المقامة في تايلاند في الفترة من 22 أغسطس إلى 7 سبتمبر.وتقدمت تايلاند في المباراة بعد الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم عادل منتخب مصر للسيدات النتيجة في الأشواط، بعد الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-23. لتصبح النتيجة التعادل 1-1 في الأشواط.لكن أصحاب الأرض عادو للتقدم مرة أخرى وحسمو الشوط الثالث بنتيجة 25-15، ثم أنهو المباراة لصالحهم بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-11.وتعد ندى معوض أكثر لاعبات مصر تسجيلا للنقاط برصيد 14 نقطة، يليها كل من تقى الله مدحت برصيد 12 نقطة، ومريم متولي برصيد 11 نقطة.وفي إطار مباريات نفس المجموعة، تغلبت منتخب هولندا على السويد بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.وتنص لوائح البطولة على منح الفريق الفائز بنتيجة 3-0، أو 3-1، على ثلاث نقاط، والخاسر لا يحصل على أي نقطة، بينما في حالة انتهاء المباراة بنتيجة 3-2، يحصل الفائز على نقطتين، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.وبناء على ذلك جاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:تايلاند المركز الأول 3 نقاطهولندا المركز الثاني نقطتينالسويد نقطة واحدةمصر بدون نقاط.مباريات مصر القادمةمصر أمام هولندا يوم الأحد 24 أغسطس الساعة 1 ظهرامصر أمام السويد يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 1 ظهرا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/22/egypt-volley2025_8_22_20_22.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 22T20:30: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-22T20:32:27+03:00", "datePublished" : "2025-08-22T20:30:00+03:00" }