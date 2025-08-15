المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم حكام مصري يدير مباراة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:00 م 15/08/2025
أمين عمر

أمين عمر

يقود الحكم المصري أمين عمر، مباراة كينيا وجامبيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة كينيا وجامبيا، يوم 5 سبتمبر المقبل، على ملعب كاساراني، في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

ويعاون أمين عمر، كل من، محمود أبو الرجال مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثاني، ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

المباراة الأولى لـ أمين عمر

وتُعد هذه المباراة هي الأولى التي يقودها أمين عمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلعب منتخبا كينيا وجامبيا، ضمن المجموعة السادسة من التصفيات، بجانب كل من، كوت ديفوار، والجابون، وسيشيل، وبوروندي.

ويمتلك منتخب كينيا 6 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة، بينما يحتل جامبيا المركز الخامس بـ 4 نقاط.

ملف مشترك لكأس العالم 2026

وتقام نهائيات كأس العالم 2026، بملف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.

ويشارك 48 منتخبًا في بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة، حيث كان يشارك 32 منتخبًا في النسخ السابقة.

9 مقاعد أفريقية

ويتأهل عن قارة أفريقيا 9 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات.

تصفيات كأس العالم كينيا أمين عمر جامبيا

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

 المزيد
أخبار تهمك

