المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إبراهيم حسن: مروان عطية خارج مباراة إثيوبيا للإيقاف.. وتجهيزه لمواجهة بوركينا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:15 ص 01/09/2025
مروان عطية منتخب مصر

مروان عطية لاعب منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب الوطني، لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقبلة، بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

إبراهيم حسن: ضم مروان عطية جاء بعد الاطمئنان عليه طبيًا

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات رسمية، أنه تم ضم مروان عطية لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة في التدريبات مع الأهلي، والاطمئنان عليه طبيًا.

عضو جديد في منتخب مصر.. مساعد كيروش ينضم لجهاز حسام حسن

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي، يوم 5 سبتمبر الجاري، على أرضية استاد القاهرة.

مدير منتخب مصر يكشف موقف مروان عطية من لقاء بوركينا فاسو

وأشار إلى أنه سيتم تجهيز لاعب الوسط الدولي، من أجل خوض مواجهة بوركينا فاسو وم 9 سبتمبر.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. للتعرف على القائمة كاملة اضغط هنا

ويخوض منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن مواجهات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر إبراهيم حسن مروان عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522045/إبراهيم-حسن-مروان-عطية-خارج-مباراة-إثيوبيا-للإيقاف-وتجهيزه-لمواجهة-بوركينا-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"إبراهيم حسن: مروان عطية خارج مباراة إثيوبيا للإيقاف.. وتجهيزه لمواجهة بوركينا ", "alternativeHeadline":"إبراهيم حسن: مروان عطية خارج مباراة إثيوبيا للإيقاف", "description": "أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب الوطني، لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقبلة، بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/10/11/مروان2024_10_11_23_46.webp", "keywords": "إبراهيم حسن,مروان عطية,منتخب مصر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522045/إبراهيم-حسن-مروان-عطية-خارج-مباراة-إثيوبيا-للإيقاف-وتجهيزه-لمواجهة-بوركينا-", "articleBody": "أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب الوطني، لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقبلة، بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.إبراهيم حسن: ضم مروان عطية جاء بعد الاطمئنان عليه طبيًاوأضاف إبراهيم حسن في تصريحات رسمية، أنه تم ضم مروان عطية لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة في التدريبات مع الأهلي، والاطمئنان عليه طبيًا.عضو جديد في منتخب مصر.. مساعد كيروش ينضم لجهاز حسام حسنومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي، يوم 5 سبتمبر الجاري، على أرضية استاد القاهرة.مدير منتخب مصر يكشف موقف مروان عطية من لقاء بوركينا فاسووأشار إلى أنه سيتم تجهيز لاعب الوسط الدولي، من أجل خوض مواجهة بوركينا فاسو وم 9 سبتمبر.وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. للتعرف على القائمة كاملة اضغط هناويخوض منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن مواجهات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/10/11/مروان2024_10_11_23_46.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 01T00:15: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-01T00:19:51+03:00", "datePublished" : "2025-09-01T00:15:00+03:00" }