أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب الوطني، لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقبلة، بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات رسمية، أنه تم ضم مروان عطية لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة في التدريبات مع الأهلي، والاطمئنان عليه طبيًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي، يوم 5 سبتمبر الجاري، على أرضية استاد القاهرة.

وأشار إلى أنه سيتم تجهيز لاعب الوسط الدولي، من أجل خوض مواجهة بوركينا فاسو وم 9 سبتمبر.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويخوض منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن مواجهات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.