المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من بينهم صلاح وإيزاك.. تحديات مثيرة لنجوم ليفربول في رحلة التوقف الدولي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:02 م 02/09/2025
محمد صلاح

ليفربول

انضم عدد كبير من نجوم نادي ليفربول إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والوافد الجديد ألكسندر إيزاك.

وانطلقت فترة التوقف الدولي يوم 1 سبتمبر وستستمر حتى 12 من نفس الشهر.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وكشف ليفربول عن نجومه الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم في سبتمبر:

محمد صلاح – مصر

مصر ضد إثيوبيا – الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

بوركينا فاسو ضد مصر - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم من هنا

فلوريان فيرتز – ألمانيا

سلوفاكيا ضد ألمانيا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية - الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

فيرجيل فان ديك، كودي جاكبو، ريان جرافنبرخ – هولندا

هولندا ضد بولندا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ليتوانيا ضد هولندا – الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

طالع ترتيب تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم من هنا

إبراهيما كوناتي، هوجو إيكيتيكي – فرنسا

أوكرانيا ضد فرنسا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

فرنسا ضد أيسلندا - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

آندي روبرتسون – اسكتلندا

الدنمارك ضد اسكتلندا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

بيلاروسيا ضد اسكتلندا - الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

كونور برادلي – أيرلندا الشمالية

لوكسمبورج ضد أيرلندا الشمالية - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية - الجمعة 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

جيوفاني ليوني – إيطاليا

إيطاليا ضد إستونيا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

إسرائيل ضد إيطاليا – الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

جيورجي مامارداشفيلي – جورجيا

جورجيا ضد تركيا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

جورجيا ضد بلغاريا – الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

دومينيك سوبوسلاي، ميلوس كيركيز – المجر

جمهورية أيرلندا ضد المجر - السبت 6 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

المجر ضد البرتغال - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ألكسندر إيزاك – السويد

سلوفينيا ضد السويد - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

كوسوفو ضد السويد - الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

أليكسيس ماك أليستر – الأرجنتين

الأرجنتين ضد فنزويلا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

الإكوادور ضد الأرجنتين - الأربعاء 10 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

أليسون بيكر – البرازيل

البرازيل ضد تشيلي - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

بوليفيا ضد البرازيل - الأربعاء 10 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية من هنا

واتارو إندو - اليابان

المكسيك ضد اليابان – الأحد 7 سبتمبر، (مباراة ودية)

الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليابان - الأربعاء 10 سبتمبر، (مباراة ودية)

ريو نجوموها – إنجلترا تحت 18 عامًا

أوزبكستان تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة - الأربعاء 3 سبتمبر

المغرب تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة – السبت 6 سبتمبر

كندا تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة - الثلاثاء 9 سبتمبر

ليفربول منتخب مصر محمد صلاح إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg