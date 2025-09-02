انضم عدد كبير من نجوم نادي ليفربول إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والوافد الجديد ألكسندر إيزاك.

وانطلقت فترة التوقف الدولي يوم 1 سبتمبر وستستمر حتى 12 من نفس الشهر.

وكشف ليفربول عن نجومه الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم في سبتمبر:

محمد صلاح – مصر

مصر ضد إثيوبيا – الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

بوركينا فاسو ضد مصر - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

فلوريان فيرتز – ألمانيا

سلوفاكيا ضد ألمانيا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية - الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

فيرجيل فان ديك، كودي جاكبو، ريان جرافنبرخ – هولندا

هولندا ضد بولندا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ليتوانيا ضد هولندا – الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

إبراهيما كوناتي، هوجو إيكيتيكي – فرنسا

أوكرانيا ضد فرنسا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

فرنسا ضد أيسلندا - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

آندي روبرتسون – اسكتلندا

الدنمارك ضد اسكتلندا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

بيلاروسيا ضد اسكتلندا - الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

كونور برادلي – أيرلندا الشمالية

لوكسمبورج ضد أيرلندا الشمالية - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية - الجمعة 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

جيوفاني ليوني – إيطاليا

إيطاليا ضد إستونيا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

إسرائيل ضد إيطاليا – الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

جيورجي مامارداشفيلي – جورجيا

جورجيا ضد تركيا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

جورجيا ضد بلغاريا – الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

دومينيك سوبوسلاي، ميلوس كيركيز – المجر

جمهورية أيرلندا ضد المجر - السبت 6 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

المجر ضد البرتغال - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

ألكسندر إيزاك – السويد

سلوفينيا ضد السويد - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

كوسوفو ضد السويد - الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

أليكسيس ماك أليستر – الأرجنتين

الأرجنتين ضد فنزويلا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

الإكوادور ضد الأرجنتين - الأربعاء 10 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

أليسون بيكر – البرازيل

البرازيل ضد تشيلي - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

بوليفيا ضد البرازيل - الأربعاء 10 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)

واتارو إندو - اليابان

المكسيك ضد اليابان – الأحد 7 سبتمبر، (مباراة ودية)

الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليابان - الأربعاء 10 سبتمبر، (مباراة ودية)

ريو نجوموها – إنجلترا تحت 18 عامًا

أوزبكستان تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة - الأربعاء 3 سبتمبر

المغرب تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة – السبت 6 سبتمبر

كندا تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة - الثلاثاء 9 سبتمبر