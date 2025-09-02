انضم عدد كبير من نجوم نادي ليفربول إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والوافد الجديد ألكسندر إيزاك.
وانطلقت فترة التوقف الدولي يوم 1 سبتمبر وستستمر حتى 12 من نفس الشهر.
وكشف ليفربول عن نجومه الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم في سبتمبر:
محمد صلاح – مصر
مصر ضد إثيوبيا – الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
بوركينا فاسو ضد مصر - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
فلوريان فيرتز – ألمانيا
سلوفاكيا ضد ألمانيا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية - الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
فيرجيل فان ديك، كودي جاكبو، ريان جرافنبرخ – هولندا
هولندا ضد بولندا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
ليتوانيا ضد هولندا – الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
إبراهيما كوناتي، هوجو إيكيتيكي – فرنسا
أوكرانيا ضد فرنسا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
فرنسا ضد أيسلندا - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
آندي روبرتسون – اسكتلندا
الدنمارك ضد اسكتلندا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
بيلاروسيا ضد اسكتلندا - الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
كونور برادلي – أيرلندا الشمالية
لوكسمبورج ضد أيرلندا الشمالية - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية - الجمعة 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
جيوفاني ليوني – إيطاليا
إيطاليا ضد إستونيا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
إسرائيل ضد إيطاليا – الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
جيورجي مامارداشفيلي – جورجيا
جورجيا ضد تركيا - الخميس 4 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
جورجيا ضد بلغاريا – الأحد 7 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
دومينيك سوبوسلاي، ميلوس كيركيز – المجر
جمهورية أيرلندا ضد المجر - السبت 6 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
المجر ضد البرتغال - الثلاثاء 9 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
ألكسندر إيزاك – السويد
سلوفينيا ضد السويد - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
كوسوفو ضد السويد - الاثنين 8 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
أليكسيس ماك أليستر – الأرجنتين
الأرجنتين ضد فنزويلا - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
الإكوادور ضد الأرجنتين - الأربعاء 10 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
أليسون بيكر – البرازيل
البرازيل ضد تشيلي - الجمعة 5 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
بوليفيا ضد البرازيل - الأربعاء 10 سبتمبر، (تصفيات كأس العالم)
واتارو إندو - اليابان
المكسيك ضد اليابان – الأحد 7 سبتمبر، (مباراة ودية)
الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليابان - الأربعاء 10 سبتمبر، (مباراة ودية)
ريو نجوموها – إنجلترا تحت 18 عامًا
أوزبكستان تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة - الأربعاء 3 سبتمبر
المغرب تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة – السبت 6 سبتمبر
كندا تحت 18 سنة ضد إنجلترا تحت 18 سنة - الثلاثاء 9 سبتمبر