غياب أفريقيا وأوروبا.. كم منتخبا حسم تأهله إلى كأس العالم 2026؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:21 م 03/09/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

يترقب عشاق الساحرة المستديرة تصفيات كأس العالم في مختلف القارات خلال شهر سبتمبر الجاري، لمعرفة من يستطيع حسم تذكرة العبور إلى مونديال أمريكا 2026.

وتعود التصفيات المونديالية مرة أخرى خلال فترة الأجندة الدولية، حيث تشهد منافسة محتدمة في سباق التأهل إلى كأس العالم.

وستكون نسخة 2026 هي الأولى في المونديال التي تقام بمشاركة 48 منتخبا في النهائيات.

للتعرف على مباريات الجولة السابعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

منتخبات حسمت التأهل إلى كأس العالم 2026

حسمت بعض المنتخبات تأهلها بالفعل إلى مونديال أمريكا، فهناك ثلاثي أمريكا الشمالية الذين سيستضيفون البطولة وهي أمريكا والمكسيك وكندا.

ونجحت 6 منتخبات عن آسيا في التأهل إلى كأس العالم 2026 حتى الآن: "اليابان، وإيران، والأردن، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان، وأستراليا".

وحسمت نيوزيلندا التأهل عن قارة أوقيانوسيا.

وتأهلت الأرجنتين والبرازيل والإكوادور إلى النهائيات عن قارة أمريكا الجنوبية.

ولم يحسم أي منتخب في أفريقيا وأوروبا حتى الآن تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2026.

طالع مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

سيكون 12 منتخبًا من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، على موعد مع انطلاق المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتبدأ الجولة الثالثة والنهائية من تصفيات الكونكاكاف يوم 4 سبتمبر.

ويحصل المتصدر في المجموعات الثلاثة على بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم.

وسيمثل أفضل وصيفين لتصفيات الكونكاكاف في ملحق فيفا العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وإجمالاً، يمكن أن تضم منطقة الكونكاكاف ما يصل إلى 8 منتخبات في كأس العالم للمرة الأولى بما في ذلك (الثلاثي الذي سيستضيف المنافسات.. أمريكا والمكسيك وكندا).

منتخب مصر تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026 مباريات تصفيات كأس العالم

