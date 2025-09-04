أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، شدد خلاله على ضرورة احتواء أي أزمات قد تنشب بين مسؤولي المنتخبات الوطنية أو بينهم وبين المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار الحرص على استقرار المنتخبات وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات.

وأكد وزير الرياضة أن أي خلافات بين أطراف المنظومة الكروية قد تؤثر سلبًا على مسيرة المنتخبات الوطنية، خاصة مع الارتباطات الرسمية المقبلة للمنتخب الأول سواء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أو في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب عام 2025.

وأشاد صبحي بالبيان الصادر عن المهندس هاني أبو ريدة أمس، والذي شدد فيه على أهمية الاستقرار باعتباره واجبًا وطنيًا يتعين الالتزام به خلال هذه المرحلة التي تشهد استحقاقات عديدة للمنتخبات الوطنية على المستويين العربي والإفريقي وكذلك العالمي.

وأضاف وزير الرياضة أن اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، بما يملكه من مكانة وخبرات دولية رفيعة، يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار للمنتخب الوطني ولكل المنتخبات بمختلف الأعمار السنية، موجهًا بضرورة الالتزام بالكود المؤسسي وتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي لمواجهة أي خروج عن النص.