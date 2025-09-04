المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صراع التأهل يشتعل.. منتخب غانا يسقط في فخ تشاد بتصفيات كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:39 م 04/09/2025
منتخب غانا

منتخب غانا

أضاع منتخب غانا نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفرط المنتخب الغاني في تقدمه 1-0 على مضيفه تشاد، ليسقط أمامه في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1، اليوم الخميس، في الجولة السابعة بالمجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وبادر غانا بالتسجيل عن طريق نجمه المخضرم جوردان أيو في الدقيقة 17، غير أن سيليستين إيكوا منح التعادل للمنتخب التشادي في الدقيقة 89، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

ورغم التعادل، بقي منتخب غانا في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جزر القمر الذي أصبح بإمكانه تقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة فقط، حال فوزه على مضيفه مالي صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

وفي المقابل، حصل منتخب تشاد، الذي خسر جميع لقاءاته الستة الأولى بالمجموعة، على أول نقطة في مسيرته بالتصفيات، لكنه بقي قابعا في مؤخرة الترتيب.

يذكر أن منتخب غانا، الذي يتطلع للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعدما لعب في المونديال أعوام 2006 و2010 و2014 و2022، سوف يستضيف منتخب مالي في الجولة الثامنة للمجموعة.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

منتخب غانا تشاد كأس العالم 2026

