ليبيا تتمسك بآمالها في التأهل إلى كأس العالم بالفوز على أنجولا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:26 م 04/09/2025
ليبيا وأنجولا

ليبيا وأنجولا

تمسك منتخب ليبيا بآماله الضئيلة في الصعود لنهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه الثمين 1-0 على مضيفه أنجولا، اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة ليبيا ضد أنجولا في الجولة السابعة بالمجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

طالع مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هنا

وتقمص عزالدين المريمي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للمنتخب الليبي في الدقيقة 48.

وارتفع رصيد المنتخب الليبي إلى 11 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف إيسواتيني، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، في وقت لاحق من مساء اليوم.

فيما يتصدر كاب فيردي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب الأنجولي عند 7 نقاط في المركز الرابع.

للتعرف على ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم اضغط هنا

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى المونديال.

بينما يشارك أفضل 4 منتخبات حاصلة على الوصافة بمجموعاتها في المباريات الفاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

منتخب ليبيا أنجولا كأس العالم 2026

