كلام فى الكورة
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد تعادل سيراليون وغينيا بيساو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:00 م 04/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد تعادل سيراليون وغينيا بيساو.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة غينيا بيساو وسيراليون ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل كاي كمارا هدف التقدم لسيراليون في الدقيقة 45+1 قبل أن يتعادل ماما بالدي لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 74.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا في العاشرة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

طالع مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هنا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ما زالت الصدارة في قبضة منتخب مصر برصيد 16 نقطة، وأصبح قريبا من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ11 نقطة.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم اضغط هنا

ويتأهل المتصدر في كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة.

بينما يشارك أفضل 4 منتخبات حاصلة على الوصافة بمجموعاتها في المباريات الفاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

منتخب مصر غينيا بيساو سيراليون تصفيات كأس العالم 2026 ترتيب مجموعة مصر

