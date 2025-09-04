يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد تعادل سيراليون وغينيا بيساو.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة غينيا بيساو وسيراليون ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل كاي كمارا هدف التقدم لسيراليون في الدقيقة 45+1 قبل أن يتعادل ماما بالدي لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 74.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا في العاشرة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ما زالت الصدارة في قبضة منتخب مصر برصيد 16 نقطة، وأصبح قريبا من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ11 نقطة.

ويتأهل المتصدر في كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة.

بينما يشارك أفضل 4 منتخبات حاصلة على الوصافة بمجموعاتها في المباريات الفاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.