جدول مباريات اليوم.. مصر أمام إثيوبيا لحسم حلم كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:43 ص 05/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يشهد اليوم الجمعة، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وضمن مجموعة مصر، يلعب منتخب بوركينا فاسو أمام جيبوتي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

كما تقام مساء اليوم بعض المباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والتي يأتي على رأسها مباراتي فرنسا أمام أوكرانيا، وإيطاليا أمام إستونيا.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات 

تصفيات كأس العالم - أفريقيا

جيبوتي - بوركينا فاسو - الساعة 7 مساءً.

مصر - إثيوبيا - الساعة 10 مساءً - أون سبورت1.

المغرب - النيجر - الساعة 10 مساءً.

السنغال - السودان - الساعة 10 مساءً.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

جزر فارو - كرواتيا - الساعة 9:45 - بي إن سبورتس HD5.

سلوفينيا - السويد - 9:45 - بي إن سبورتس HD9.

أوكرانيا - فرنسا - الساعة 9:45 - بي إن سبورتس HD1.

إيطاليا - إستونيا - 9:45 - بي إن سبورتس HD2.

