التحق عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، بقائمة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، بعد أن تواجد اسم اللاعب ضمن خيارات العميد لخوض مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره إثيوبيا، اليوم الجمعة الموافق الخامس من سبتمبر، قبل أن يواجه منافسه بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، الذي يوافق التاسع من الشهر ذاته.

انضمام عمرو الجزار إلى قائمة منتخب مصر، لم يكن محض صدفة قط، إذ قدم المدافع أداءً مميزًا ليحظى بثقة حسام حسن ليكون اللاعب الوحيد الوافد حديثًا لصفوف الفراعنة في معسكر سبتمبر.

تميز فني دفع الجزار إلى قائمة المنتخب

شارك عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، مع فريقه خلال 4 مباريات في بطولة الدوري المصري من إجمالي 5 وذلك بواقع 360 دقيقة، وتلقى اللاعب بطاقة صفراء واحدة.

واستقبلت شباك البنك الأهلي هدفًا واحدًا خلال الموسم الجاري في الدوري المصري، في وجود عمرو الجزار حيث جاءت نتائج البرتقالي أثناء مشاركته، على النحو التالي:

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

- حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

- البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

- البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

من هو عمرو الجزار وكيف كانت بدايته؟

تحمل قصة وصول عمرو الجزار إلى منتخب مصر، العديد من التفاصيل والأحداث التي مر بها اللاعب وأسهمت في تكوين شخصيته، حيث واصل المدافع الشاب كفاحه نحو تحقيق هدفه بالالتحاق بالفراعنة ومجاورة محمد صلاح، البطل في أوروبا الذي يتغنى الجميع باسمه.

تواصل "يلا كورة" مع مصدر مقرب من عمرو الجزار لمعرفة العديد من الجوانب الشخصية بالنسبة للاعب، الذي عانى لسنوات منذ لحظاته الأولى في كرة القدم، ليكشف الكثير عن المدافع الصلب.

لم يكن عمرو الجزار مثل غيره من بين أبناء جيله، حيث اختلف عنهم بحمله لمرض مناعي جعل شعره يتساقط في سن مبكرة (زيادة في المناعة)، ليتقبل اللاعب الأمر سريعًا مؤمنًا بأن الأمر لا يعنى له سوى ميزة تجعله بارزًا بين أصدقائه.

معاناة الجزار بدأت فعليًا مع نادي الإسماعيلي، الذي كان يفضل ضم أبناء مدينة الإسماعيلية عن الآخرين من خارجها حتى رغم موهبته الطاغية التي كانت واضحة للجميع.

رحل الجزار عن الإسماعيلي بسبب التفضيل غير المفهوم لأبناء المدينة، قبل أن يعود مجددًا بعد محاولات منه للاستمرار مع الدراويش، وظل المدافع متواجدًا قبل أن يتولى المدرب "طارق الوحش" المهمة الفنية الذي لم يره مناسبًا للتواجد في الفريق حينها.

منافسة وكفاح وأمل من الجزار

انتقل الجزار إلى نادي القناة حيث ارتدى قميص الفريق لمدة 4 سنوات، قبل أن يبتعد عن الملاعب سنة واحدة بسبب دراسته واهتمامه بالشهادة الثانوية، ليعود المدافع إلى النصر الذي شارك معه لمدة موسمين في الناشئين ومثلهما مع الفريق الأول.

وظل الجزار رفقة النصر حتى تعرض للإصابة، ليعود اللاعب من تلك الأزمة حاملًا رغبة واضحة في الرحيل عن النادي بسبب تدهور حالته النفسية، حيث رأى أن ناديه لم يقف جواره كما تمنى في محنته أثناء فترة إصابته.

وحاصرت الشائعات الجزار في ذلك الوقت بشأن إصابته، قبل أن يوقع لنادي العبور رغم ضعف المقابل المادي مقارنة بزملائه من اللاعبين في الفريق، ليرحل صوب غزل المحلة بعد أن عانى مجددًا من رفض ناديه لرحيله.

أمل يتجدد

ارتفع الأمل بالنسبة للمدافع عمرو الجزار بانتقاله إلى غزل المحلة، النادي التاريخي الذي منحه الفرصة للتألق، حيث حجز اللاعب مكانه أساسيًا في تشكيل الفريق بفضل تميزه وإصراره، ليخطف أنظار أندية القمة تجاهه سريعًا بعد أول موسم يشارك فيه في الدوري المصري الممتاز.

تلقى الجزار العديد من العروض بعد الموسم الأول الذي قضاه في غزل المحلة، ليشاء القدر بانتقاله إلى البنك الأهلي الذي كان فأل الخير بالنسبة له بانضمامه إلى منتخب مصر عقب 4 مباريات فقط مع الفريق.

خطوة لن تمحى من ذاكرة ووجدان الجزار بتواجده ضمن قائمة الفريق، الذي بات قريبًا من الحصول على بطاقة الترشح إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويأمل الجزار في المشاركة مع حسام حسن، لحجز مكانته باستمرار في قائمة منتخب مصر في قادم المناسبات.

خط دفاع منتخب مصر

يضم خط دفاع منتخب مصر مجموعة من الأسماء المميزة، التي ستتنافس على الظهور رفقة الفراعنة خلال مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ويتواجد في مركز قلب الدفاع مجموعة من الأسماء، سيختار من بينهم حسام حسن، ثنائي للتواجد في العمق بشكل أساسي، هم: رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، محمد ربيعة.