المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ساهمت في 78% من الأهداف.. ثنائية صلاح وتريزيجيه تلمع مع حسام حسن

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:43 م 05/09/2025
تريزيجيه صلاح

احتفال يجمع محمود تريزيجيه مع محمد صلاح

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

5 سيناريوهات.. كيف يحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم في 96 ساعة؟

هجوم منتخب مصر

في أثناء ما يستعد منتخب مصر الأول، لخوض مباراته رقم 11 بشكل رسمي تحت قيادة حسام حسن، نسلط الضوء على معدلات التهديف في هذه المباريات السابقة، التي جاءت على صعيد تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات أمم أفريقيا 2025.

18 هدفًا، سجلهم 8 لاعبين فقط، بينهم أسهم فيهم 12 لاعبًا، حيث إن ثنائية محمد صلاح مع محمود تريزيجيه أسهمت بمفردها في (78%) من أهداف كتيبة حسام حسن، بواقع إحراز 10 أهداف وصناعة 4 أخرين، لتكون إجمالي المساهمات 14 من أصل 18.

تشكيل منتخب مصر المتوقع.. 3 تغييرات.. والشناوي أساسيًا ضد إثيوبيا

فلسفة لعب حسام حسن ساهمت في مساهمة لاعبي الوسط بشكل مباشر في صناعة الأهداف، بالإضافة إلى الأظهرة، وخاصة الناحية اليسرى، بينما بصم على إسكان الكرة في الشباك، 8 لاعبين، 1 منهم فقط لا يلعب في مراكز الهجوم.

وتأتي أرقام الهدافين والصناع تحت قيادة حسام حسن كما يلي:

محمود تريزيجيه: 6 أهداف + 2 أسيست (8).

محمد صلاح: 4 أهداف + 2 أسيست (6).

أحمد زيزو: 2 أهداف + 1 أسيست (3).

إبراهيم عادل: 2 أهداف + 1 أسيست (3).

رامي ربيعة: هدف + أسيست (2).

مصر ضد إثيوبيا.. خطوة نحو حلم كأس العالم

محمد حمدي: 3 أسيست (3).

مروان عطية: 2 أسيست (2).

عمر مرموش: هدف (1).

طاهر محمد: هدف (1).

مصطفى فتحي: هدف (1).

حمدي فتحي: 1 أسيست (1).

مصطفى محمد: 1 أسيست (1).

ثنائية محمد صلاح وتريزيجيه

هذه الثنائية التي اعتادت على التوهج على مدار السنوات الأخيرة، فهي ليست وليدة اللحظة، أن يكون محمود تريزيجيه رفقة محمد صلاح أسهما في 78% من أهداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، فهي إحصائية قوية تحتاج للإثناء عليها.

بالنظر إلى جناح الأهلي فقط، فهو تمكن حتى الآن من تسجيل (6) متفوقًا على محمد صلاح الذي لديه (4)، بينما كل منهما قدم تمريرتين حاسمتين.

وتعد هذه الثنائية إحدى الركائز التي لا غنى عنها في تشكيل منتخب مصر، التي تُحدث دائمًا فارقًا في الشق الهجومي، من خلال توغلات جناح ليفربول ثم الدخول للعمق والتسديد، أو عبر تواجد تريزيجيه باستمرار في منطقة الجزاء.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

بالإضافة إلى فاعليته الكبيرة الهجومية، فهو عنصر تكتيكي لا غنى عنه، وهو ما يفسر ظهور تريزيجيه في 11 مباراة من أصل 12 خاضها حسام حسن (تتضمن 2 وديات)، حيث إن جناح الأهلي وزميله بالفريق مروان عطية، هما الأكثر مشاركة مع "التوأم" بنفس عدد المباريات.

وتترقب الجماهير المصرية توهجًا جديدًا لثنائية محمد صلاح وتريزيجيه، هذه المرة في مشهد مختلف، وقصة قد تكون حاسمة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، حيث البداية من بوابة إثيوبيا على ستاد القاهرة الدولي، قبل الخروج لمواجهة بوركينا فاسو في واجادوجو، الثلاثاء المقبل.

مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 المواعيد والنتائج.. طالع من هنا

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر منتخب إثيوبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522431/ساهمت-في-78-من-الأهداف-ثنائية-صلاح-وتريزيجيه-تلمع-مع-حسام-حسن", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"ساهمت في 78% من الأهداف.. ثنائية صلاح وتريزيجيه تلمع مع حسام حسن", "alternativeHeadline":"78% من الأهداف.. ثنائية صلاح وتريزيجيه تلمع مع حسام حسن", "description": "يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/6/7/received-4650285527734862024_6_7_20_47.webp", "keywords": "منتخب مصر,منتخب إثيوبيا,تصفيات كأس العالم", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522431/ساهمت-في-78-من-الأهداف-ثنائية-صلاح-وتريزيجيه-تلمع-مع-حسام-حسن", "articleBody": "يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.5 سيناريوهات.. كيف يحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم في 96 ساعة؟هجوم منتخب مصرفي أثناء ما يستعد منتخب مصر الأول، لخوض مباراته رقم 11 بشكل رسمي تحت قيادة حسام حسن، نسلط الضوء على معدلات التهديف في هذه المباريات السابقة، التي جاءت على صعيد تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات أمم أفريقيا 2025.18 هدفًا، سجلهم&nbsp;8 لاعبين فقط، بينهم أسهم فيهم 12 لاعبًا، حيث إن ثنائية محمد صلاح مع محمود تريزيجيه أسهمت بمفردها في (78%) من أهداف كتيبة حسام حسن، بواقع إحراز 10 أهداف وصناعة 4 أخرين، لتكون إجمالي المساهمات 14 من أصل 18.تشكيل منتخب مصر المتوقع.. 3 تغييرات.. والشناوي أساسيًا ضد إثيوبيافلسفة لعب حسام حسن ساهمت في مساهمة لاعبي الوسط بشكل مباشر في صناعة الأهداف، بالإضافة إلى الأظهرة، وخاصة الناحية اليسرى، بينما بصم على إسكان الكرة في الشباك، 8 لاعبين، 1 منهم فقط لا يلعب في مراكز الهجوم.وتأتي أرقام الهدافين والصناع تحت قيادة حسام حسن كما يلي:محمود تريزيجيه: 6 أهداف + 2 أسيست (8).محمد صلاح: 4 أهداف + 2 أسيست (6).أحمد زيزو: 2 أهداف + 1 أسيست (3).إبراهيم عادل: 2 أهداف + 1 أسيست (3).رامي ربيعة: هدف + أسيست (2).مصر ضد إثيوبيا.. خطوة نحو حلم كأس العالممحمد حمدي: 3 أسيست (3).مروان عطية: 2 أسيست (2).عمر مرموش: هدف (1).طاهر محمد: هدف (1).مصطفى فتحي: هدف (1).حمدي فتحي: 1 أسيست (1).مصطفى محمد: 1 أسيست (1).ثنائية محمد صلاح وتريزيجيههذه الثنائية التي اعتادت على التوهج على مدار السنوات الأخيرة، فهي ليست وليدة اللحظة، أن يكون محمود تريزيجيه رفقة محمد صلاح أسهما في 78% من أهداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، فهي إحصائية قوية تحتاج للإثناء عليها.بالنظر إلى جناح الأهلي فقط، فهو تمكن حتى الآن من تسجيل (6) متفوقًا على محمد صلاح الذي لديه (4)، بينما كل منهما قدم تمريرتين حاسمتين.وتعد هذه الثنائية إحدى الركائز التي لا غنى عنها في تشكيل منتخب مصر، التي تُحدث دائمًا فارقًا في الشق الهجومي، من خلال توغلات جناح ليفربول ثم الدخول للعمق والتسديد، أو عبر تواجد تريزيجيه باستمرار في منطقة الجزاء.ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026بالإضافة إلى فاعليته الكبيرة الهجومية، فهو عنصر تكتيكي لا غنى عنه، وهو ما يفسر ظهور تريزيجيه في 11 مباراة من أصل 12 خاضها حسام حسن (تتضمن 2 وديات)، حيث إن جناح الأهلي وزميله بالفريق مروان عطية، هما الأكثر مشاركة مع "التوأم" بنفس عدد المباريات.وتترقب الجماهير المصرية توهجًا جديدًا لثنائية محمد صلاح وتريزيجيه، هذه المرة في مشهد مختلف، وقصة قد تكون حاسمة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، حيث البداية من بوابة إثيوبيا على ستاد القاهرة الدولي، قبل الخروج لمواجهة بوركينا فاسو في واجادوجو، الثلاثاء المقبل.مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 المواعيد والنتائج.. طالع من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/6/7/received-4650285527734862024_6_7_20_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 05T15:43: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-05T15:45:59+03:00", "datePublished" : "2025-09-05T15:43:00+03:00" }