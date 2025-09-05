يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

هجوم منتخب مصر

في أثناء ما يستعد منتخب مصر الأول، لخوض مباراته رقم 11 بشكل رسمي تحت قيادة حسام حسن، نسلط الضوء على معدلات التهديف في هذه المباريات السابقة، التي جاءت على صعيد تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات أمم أفريقيا 2025.

18 هدفًا، سجلهم 8 لاعبين فقط، بينهم أسهم فيهم 12 لاعبًا، حيث إن ثنائية محمد صلاح مع محمود تريزيجيه أسهمت بمفردها في (78%) من أهداف كتيبة حسام حسن، بواقع إحراز 10 أهداف وصناعة 4 أخرين، لتكون إجمالي المساهمات 14 من أصل 18.

فلسفة لعب حسام حسن ساهمت في مساهمة لاعبي الوسط بشكل مباشر في صناعة الأهداف، بالإضافة إلى الأظهرة، وخاصة الناحية اليسرى، بينما بصم على إسكان الكرة في الشباك، 8 لاعبين، 1 منهم فقط لا يلعب في مراكز الهجوم.

وتأتي أرقام الهدافين والصناع تحت قيادة حسام حسن كما يلي:

محمود تريزيجيه: 6 أهداف + 2 أسيست (8).

محمد صلاح: 4 أهداف + 2 أسيست (6).

أحمد زيزو: 2 أهداف + 1 أسيست (3).

إبراهيم عادل: 2 أهداف + 1 أسيست (3).

رامي ربيعة: هدف + أسيست (2).

محمد حمدي: 3 أسيست (3).

مروان عطية: 2 أسيست (2).

عمر مرموش: هدف (1).

طاهر محمد: هدف (1).

مصطفى فتحي: هدف (1).

حمدي فتحي: 1 أسيست (1).

مصطفى محمد: 1 أسيست (1).

ثنائية محمد صلاح وتريزيجيه

هذه الثنائية التي اعتادت على التوهج على مدار السنوات الأخيرة، فهي ليست وليدة اللحظة، أن يكون محمود تريزيجيه رفقة محمد صلاح أسهما في 78% من أهداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، فهي إحصائية قوية تحتاج للإثناء عليها.

بالنظر إلى جناح الأهلي فقط، فهو تمكن حتى الآن من تسجيل (6) متفوقًا على محمد صلاح الذي لديه (4)، بينما كل منهما قدم تمريرتين حاسمتين.

وتعد هذه الثنائية إحدى الركائز التي لا غنى عنها في تشكيل منتخب مصر، التي تُحدث دائمًا فارقًا في الشق الهجومي، من خلال توغلات جناح ليفربول ثم الدخول للعمق والتسديد، أو عبر تواجد تريزيجيه باستمرار في منطقة الجزاء.

بالإضافة إلى فاعليته الكبيرة الهجومية، فهو عنصر تكتيكي لا غنى عنه، وهو ما يفسر ظهور تريزيجيه في 11 مباراة من أصل 12 خاضها حسام حسن (تتضمن 2 وديات)، حيث إن جناح الأهلي وزميله بالفريق مروان عطية، هما الأكثر مشاركة مع "التوأم" بنفس عدد المباريات.

وتترقب الجماهير المصرية توهجًا جديدًا لثنائية محمد صلاح وتريزيجيه، هذه المرة في مشهد مختلف، وقصة قد تكون حاسمة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، حيث البداية من بوابة إثيوبيا على ستاد القاهرة الدولي، قبل الخروج لمواجهة بوركينا فاسو في واجادوجو، الثلاثاء المقبل.

