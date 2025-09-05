يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإثيوبي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موقف المنتخب في المجموعة

ويتصدر "الفراعنة" قمة مجموعتهم بفارق خمس نقاط عن أقرب المنافسين، ليصبح على بعد خطوات من حسم بطاقة التأهل، عبر مواجهتي إثيوبيا ثم بوركينا فاسو.

تشكيل الفراعنة أمام إثيوبيا

وشهد التشكيل الأساسي لمنتخب مصر عدة مفاجآت، أبرزها الدفع بالمهاجم الشاب أسامة فيصل بدلاً من مصطفى محمد، فيما قرر المدير الفني حسام حسن الاعتماد على خالد صبحي في قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة لتعويض الغيابات المؤثرة بداعي الإصابة.

ويخصص موقع يلا كورة بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لتقديم تحليل متكامل لتشكيل المنتخب المصري وحظوظه في الفوز والتأهل للمونديال، بمشاركة المحلل الكروي مصطفى جمال وتقديم الإعلامي محمد الهادي.