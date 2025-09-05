المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صراع التأهل لمونديال 2026.. ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا على جيبوتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:18 م 05/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أشعل منتخب بوركينا فاسو مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز الكاسح الذي حققه جيبوتي، مساء اليوم الجمعة.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي بنتيجة 6-0 في الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

"الخيول تشعل الصراع مع الفراعنة".. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

طالع نتائج مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هنا

الخيول تطارد الفراعنة.. ترتيب مجموعة منتخب مصر

ما زال منتخب بوركينا فاسو يطارد مصر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما أصبح الفارق بينهما نقطتين مؤقتًا.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل مواجهة الليلة ضد إثيوبيا.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

منتخب مصر جيبوتي بوركينا فاسو مجموعة مصر ترتيب مجموعة مصر

