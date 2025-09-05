المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تحية محمد صلاح.. كيف استقبل جمهور مصر نجوم المنتخب قبل لقاء إثيوبيا؟ (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

10:02 م 05/09/2025
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg

حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، على تحية الجماهير المصرية قبل لقاء منتخب إثيوبيا في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي على ملعب "استاد القاهرة" في سابع الجولات من حسابات المجموعة الأولى في إطار التأهل لمونديال 2026.

ووجه "مو" التحية لجماهير منتخب مصر، كما فعل ذلك ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

لمشاهدة تحية محمد صلاح وثنائي حراس المنتخب لجماهير منتخب مصر.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

ترتيب مجموعة منتخب مصر.. اضغط هنا

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد هاني

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - حمدي فتحي - محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: عمر مرموش - أسامة فيصل - محمد صلاح

بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المحيد - عمرو الجزار - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفي محمد.

تصفيات كأس العالم منتخب مصر محمد صلاح منتخب إثيوبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522475/تحية-محمد-صلاح-كيف-استقبل-جمهور-مصر-نجوم-المنتخب-قبل-لقاء-إثيوبيا-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تحية محمد صلاح.. كيف استقبل جمهور مصر نجوم المنتخب قبل لقاء إثيوبيا؟ (صور)", "alternativeHeadline":"كيف استقبل جمهور مصر نجوم المنتخب قبل لقاء إثيوبيا؟", "description": "حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، على تحية الجماهير المصرية قبل لقاء منتخب إثيوبيا في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/22/485422037-684956607219969-7388210170789676148-n2025_3_22_10_49.webp", "keywords": "منتخب مصر,منتخب إثيوبيا,تصفيات كأس العالم,محمد صلاح", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522475/تحية-محمد-صلاح-كيف-استقبل-جمهور-مصر-نجوم-المنتخب-قبل-لقاء-إثيوبيا-صور-", "articleBody": "حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، على تحية الجماهير المصرية قبل لقاء منتخب إثيوبيا في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.وتقام مباراة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي على ملعب "استاد القاهرة" في سابع الجولات من حسابات المجموعة الأولى في إطار التأهل لمونديال 2026.ووجه "مو" التحية لجماهير منتخب مصر، كما فعل ذلك ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير.لمشاهدة تحية محمد صلاح وثنائي حراس المنتخب لجماهير منتخب مصر.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوعترتيب مجموعة منتخب مصر.. اضغط هناتشكيل منتخب مصرحراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد هانيخط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - حمدي فتحي - محمود حسن "تريزيجيه"خط الهجوم: عمر مرموش - أسامة فيصل - محمد صلاحبدلاء منتخب مصر أمام إثيوبياويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المحيد - عمرو الجزار - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفي محمد.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/3/22/485422037-684956607219969-7388210170789676148-n2025_3_22_10_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 05T22:02: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-05T22:02:14+03:00", "datePublished" : "2025-09-05T22:02:00+03:00" }