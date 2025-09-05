محمد صلاح يحصل على هدية خاصة من منتخب بوركينا فاسو (صور)

حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، على تحية الجماهير المصرية قبل لقاء منتخب إثيوبيا في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي على ملعب "استاد القاهرة" في سابع الجولات من حسابات المجموعة الأولى في إطار التأهل لمونديال 2026.

ووجه "مو" التحية لجماهير منتخب مصر، كما فعل ذلك ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد هاني

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - حمدي فتحي - محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: عمر مرموش - أسامة فيصل - محمد صلاح

بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المحيد - عمرو الجزار - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفي محمد.