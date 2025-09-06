ينتظر منتخب مصر المواجهة المقبلة ضد بوركينا فاسو والتي قد تحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر على بُعد خطوة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز الذي حققه على إثيوبيا، مساء الجمعة.

وتفوقت كتيبة حسام حسن على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على إثيوبيا، ويليه بوركينا فاسو بـ14 نقطة.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو

يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

ويعد بوركينا فاسو هو منافس مصر على بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال 2026.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة بوركينا فاسو ومصر في السابعة مساء يوم الثلاثاء.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن هناك جولتين متبقيتين أمام منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

