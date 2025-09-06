المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لحسم التأهل إلى كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:59 م 05/09/2025 تعديل في 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر ضد إثيوبيا

ينتظر منتخب مصر المواجهة المقبلة ضد بوركينا فاسو والتي قد تحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر على بُعد خطوة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز الذي حققه على إثيوبيا، مساء الجمعة.

وتفوقت كتيبة حسام حسن على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على إثيوبيا، ويليه بوركينا فاسو بـ14 نقطة.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في التصفيات كاملًا اضغط هنا

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو

يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

ويعد بوركينا فاسو هو منافس مصر على بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال 2026.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة بوركينا فاسو ومصر في السابعة مساء يوم الثلاثاء.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن هناك جولتين متبقيتين أمام منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

طالع مباريات الجولة الثامنة في التصفيات من هنا

منتخب مصر بوركينا فاسو إثيوبيا ترتيب مجموعة مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522489/-لحسم-التأهل-إلى-كأس-العالم-موعد-مباراة-منتخب-مصر-المقبلة-ضد-بوركينا-فاسو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" لحسم التأهل إلى كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو", "alternativeHeadline":"موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو", "description": "ينتظر منتخب مصر المواجهة المقبلة ضد بوركينا فاسو والتي قد تحسم التأهل إلى كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/منتخب-مصرر-easy-resize-com2025_9_5_23_40.webp", "keywords": "منتخب مصر-إثيوبيا-بوركينا فاسو-ترتيب مجموعة مصر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522489/-لحسم-التأهل-إلى-كأس-العالم-موعد-مباراة-منتخب-مصر-المقبلة-ضد-بوركينا-فاسو", "articleBody": "ينتظر منتخب مصر المواجهة المقبلة ضد بوركينا فاسو والتي قد تحسم التأهل إلى كأس العالم 2026.وأصبح منتخب مصر على بُعد خطوة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز الذي حققه على إثيوبيا، مساء الجمعة.وتفوقت كتيبة حسام حسن على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على إثيوبيا، ويليه بوركينا فاسو بـ14 نقطة.للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في التصفيات كاملًا اضغط هناموعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.ويعد بوركينا فاسو هو منافس مصر على بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال 2026.ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة بوركينا فاسو ومصر في السابعة مساء يوم الثلاثاء.ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لحسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.جدير بالذكر أن هناك جولتين متبقيتين أمام منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي وغينيا بيساو.طالع مباريات الجولة الثامنة في التصفيات من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/منتخب-مصرر-easy-resize-com2025_9_5_23_40.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 05T23:59: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T00:00:02+03:00", "datePublished" : "2025-09-05T23:59:00+03:00" }