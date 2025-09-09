المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
بوركينا فاسو.. البوابة الذهبية لتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:15 م 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

منذ سنوات طويلة، ارتبط اسم بوركينا فاسو بلحظات حاسمة في تاريخ كرة القدم المصرية، فكانت دائمًا بوابة العبور نحو البطولات الكبرى، من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998، مرورًا بملحمة 2017 التي قادت مصر إلى النهائي، وصولًا إلى تصفيات كأس العالم 2026، حيث يطمح الفراعنة لتكرار نفس السيناريو وتحقيق حلم الوصول للمونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

منتخب مصر لا يعرف الخسارة

قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، فإن منتخب الفراعنة لا يعرف الخسارة أمام بوركينا فاسو عبر تاريخ مواجهات المنتخبين.

والتقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو في 8 مباريات على صعيد المباريات الرسمية والودية، حقق منتخب مصر الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات، ولم يخسر منتخب الفراعنة أي مواجهة.

بوابة ذهبية

منتخب بوركينا فاسو كان بوابة لتأهل منتخب مصر لنهائيين في كأس الأمم الأفريقية في نسختي 1998 و2017، حيث التقى الفراعنة مع منتخب الخيول في نصف نهائي البطولتين.

وتمكن منتخب مصر من عبور بوركينا فاسو في نصف نهائي نسخة 1998 في كأس أمم أفريقيا بنتيجة (2-0) بفضل هدفي حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، حيث استطاع الفراعنة من التتويج بالبطولة في النهاية أمام جنوب أفريقيا.

ما هي فرص مصر في التأهل إلى مونديال 2026؟

واستطاع منتخب الفراعنة أيضاً من التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 عبر بوابة بوركينا فاسو في نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب الخيول بركلات الجزاء الترجيحية (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، ولكنه خسر النهائي آنذاك لحساب منتخب الكاميرون.

وقد يكون منتخب بوركينا فاسو بوابة لمنتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 في حالة انتصار الفراعنة على منتخب الخيول في الجولة الثامنة.

نتائج مباريات منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

1973: مصر 4-2 بوركينا فاسو (دورة الألعاب الأفريقية)

1998: بوركينا فاسو 0-2 مصر (نصف نهائي كأس أمم أفريقيا)

2000: مصر 4-2 بوركينا فاسو (دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا)

2002: مصر 2-2 بوركينا فاسو (مباراة ودية)

2004: مصر 1-1 بوركينا فاسو (مباراة ودية)

2016: مصر 2-0 بوركينا فاسو (مباراة ودية)

2017: بوركينا فاسو 1-1 مصر 3-4 بركلات الترجيح (نصف نهائي كأس أمم أفريقيا)

2024: مصر 2-1 بوركينا فاسو (تصفيات كأس العالم 2026)

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوركينا فاسو

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

