المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فعالية الشوط الأول وتراجع مكرر في الثاني.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟ (أرقام)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:30 م 06/09/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن مدرب منتخب مصر

واصل منتخب مصر سلسلة نتائجه الإيجابية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بعد الفوز على إثيوبيا مساء أمس، بهدفين دون رد، ليصبح على بعد خطوة من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

واستمرت عادات المنتخب الوطني منذ تولي حسام حسن مسؤولية تدريب الفراعنة، بتقديم شوط أول قوي هجوميًا، يتميز بالشراسة والضغط، وزيارة مرمى الخصوم.

وفي الشوط الثاني، كان الوضع مختلفًا، مثلما حدث في المباريات الماضية، حيث تراجع أداء منتخب مصر، وقلت خطورته، التي لم تظهر سوى في 3 هجمات، الأولى كانت لتريزيجيه ثم زيزو وأسامة فيصل، والثانية لإبراهيم عادل، والأخيرة من نصيب أسامة فيصل أيضًا.

منتخب مصر يهزم إثيوبيا بثنائية "الشوط الأول"

لم ينجح في الفراعنة في زيارة الشباك خلال الشوط الثاني، واكتفى بالانتصار بهدفين الشوط الأول الذي سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.

خطوة على الحلم.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

وقاد حسام حسن منتخب مصر حتى الآن في 11 مباراة رسمية، بين تصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2026.

وخلال تلك الفترة، سجل لاعبو الفراعنة تحت يد مدربهم الحالي 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط (هدفين في كل شوط).

وسجل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، 13 هدفًا في الشوط الأول، مقابل 7 أهداف فقط في الشوط الثاني، مما يوضح الفارق بين فعالية هجوم الفراعنة على مدار أحداث اللقاء، وتراجع المستوى البدني.

هدف لم يسجله منتخب مصر منذ أكتوبر 2024

وجاء آخر هدف سجله منتخب مصر في الشوط الثاني من مبارياته، ضد منتخب موريتانيا، في شهر أكتوبر 2024، عن طريق إبراهيم عادل، بمهارة فردية بعد تسديدة من منتصف الملعب.

حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاح

وسيتعين على المدير الفني للمنتخب الوطني إيجاد الحلول، في المواجهات الصعبة المقبلة، أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، ثم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي ستكون مرحلة هامة في مسيرة العميد مع الفراعنة.

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر حسام حسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522513/فعالية-الشوط-الأول-وتراجع-مكرر-في-الثاني-ماذا-قدم-حسام-حسن-مع-منتخب-مصر-أرقام-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"فعالية الشوط الأول وتراجع مكرر في الثاني.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟ (أرقام)", "alternativeHeadline":"ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟ (أرقام)", "description": "واصل منتخب مصر سلسلة نتائجه الإيجابية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بعد الفوز على إثيوبيا مساء أمس، بهدفين دون رد، ليصبح على بعد خطوة من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/screenshot-2025-09-06-1202542025_9_6_12_2.webp", "keywords": "منتخب مصر,حسام حسن,تصفيات كأس العالم", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522513/فعالية-الشوط-الأول-وتراجع-مكرر-في-الثاني-ماذا-قدم-حسام-حسن-مع-منتخب-مصر-أرقام-", "articleBody": "واصل منتخب مصر سلسلة نتائجه الإيجابية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بعد الفوز على إثيوبيا مساء أمس، بهدفين دون رد، ليصبح على بعد خطوة من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.واستمرت عادات المنتخب الوطني منذ تولي حسام حسن مسؤولية تدريب الفراعنة، بتقديم شوط أول قوي هجوميًا، يتميز بالشراسة والضغط، وزيارة مرمى الخصوم.وفي الشوط الثاني، كان الوضع مختلفًا، مثلما حدث في المباريات الماضية، حيث تراجع أداء منتخب مصر، وقلت خطورته، التي لم تظهر سوى في 3 هجمات، الأولى كانت لتريزيجيه ثم زيزو وأسامة فيصل، والثانية لإبراهيم عادل، والأخيرة من نصيب أسامة فيصل أيضًا.منتخب مصر يهزم إثيوبيا بثنائية "الشوط الأول"لم ينجح في الفراعنة في زيارة الشباك خلال الشوط الثاني، واكتفى بالانتصار بهدفين الشوط الأول الذي سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.خطوة على الحلم.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبياوقاد حسام حسن منتخب مصر حتى الآن في 11 مباراة رسمية، بين تصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2026.وخلال تلك الفترة، سجل لاعبو الفراعنة تحت يد مدربهم الحالي 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط (هدفين في كل شوط).وسجل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، 13 هدفًا في الشوط الأول، مقابل 7 أهداف فقط في الشوط الثاني، مما يوضح الفارق بين فعالية هجوم الفراعنة على مدار أحداث اللقاء، وتراجع المستوى البدني.هدف لم يسجله منتخب مصر منذ أكتوبر 2024وجاء آخر هدف سجله منتخب مصر في الشوط الثاني من مبارياته، ضد منتخب موريتانيا، في شهر أكتوبر 2024، عن طريق إبراهيم عادل، بمهارة فردية بعد تسديدة من منتصف الملعب.حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاحوسيتعين على المدير الفني للمنتخب الوطني إيجاد الحلول، في المواجهات الصعبة المقبلة، أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، ثم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي ستكون مرحلة هامة في مسيرة العميد مع الفراعنة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/screenshot-2025-09-06-1202542025_9_6_12_2.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T12:30: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T12:32:04+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T12:30:00+03:00" }