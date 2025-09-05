واصل منتخب مصر سلسلة نتائجه الإيجابية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بعد الفوز على إثيوبيا مساء أمس، بهدفين دون رد، ليصبح على بعد خطوة من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

واستمرت عادات المنتخب الوطني منذ تولي حسام حسن مسؤولية تدريب الفراعنة، بتقديم شوط أول قوي هجوميًا، يتميز بالشراسة والضغط، وزيارة مرمى الخصوم.

وفي الشوط الثاني، كان الوضع مختلفًا، مثلما حدث في المباريات الماضية، حيث تراجع أداء منتخب مصر، وقلت خطورته، التي لم تظهر سوى في 3 هجمات، الأولى كانت لتريزيجيه ثم زيزو وأسامة فيصل، والثانية لإبراهيم عادل، والأخيرة من نصيب أسامة فيصل أيضًا.

منتخب مصر يهزم إثيوبيا بثنائية "الشوط الأول"

لم ينجح في الفراعنة في زيارة الشباك خلال الشوط الثاني، واكتفى بالانتصار بهدفين الشوط الأول الذي سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.

خطوة على الحلم.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

وقاد حسام حسن منتخب مصر حتى الآن في 11 مباراة رسمية، بين تصفيات أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2026.

وخلال تلك الفترة، سجل لاعبو الفراعنة تحت يد مدربهم الحالي 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط (هدفين في كل شوط).

وسجل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، 13 هدفًا في الشوط الأول، مقابل 7 أهداف فقط في الشوط الثاني، مما يوضح الفارق بين فعالية هجوم الفراعنة على مدار أحداث اللقاء، وتراجع المستوى البدني.

هدف لم يسجله منتخب مصر منذ أكتوبر 2024

وجاء آخر هدف سجله منتخب مصر في الشوط الثاني من مبارياته، ضد منتخب موريتانيا، في شهر أكتوبر 2024، عن طريق إبراهيم عادل، بمهارة فردية بعد تسديدة من منتصف الملعب.

حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاح

وسيتعين على المدير الفني للمنتخب الوطني إيجاد الحلول، في المواجهات الصعبة المقبلة، أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، ثم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي ستكون مرحلة هامة في مسيرة العميد مع الفراعنة.