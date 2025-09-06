المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة إثيوبيا ليست "الأقل".. هجوم منتخب مصر 30% شراسة مع حسام حسن (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:03 م 06/09/2025
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg

قدم منتخب مصر الأول، مباراة هجومية كبيرة ضد نظيره المنتخب الإثيوبي، ليقترب خطوة جديدة من بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.

منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموش

هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

بدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اعتمد على الأوراق الهجومية بشكل مكثف، خاصة وأن المنافس ليس بهذه القوة التي قد تنعكس بالخطر المقلق على دفاع الفراعنة.

حيث إن القوة الضاربة لهجوم منتخب مصر، بتواجد محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب ثنائية أحمد زيزو ومحمود تريزيجيه وأمامهم أسامة فيصل، قدمت فاعلية كبيرة في الضغط على دفاع إثيوبيا.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

وبالفعل وصل منتخب مصر بمحاولات هجومية عديدة على دفاع إثيوبيا، إلا أن حارس المرمى تعملق ومنع العديد من الفرص السانحة التي كادت توسع النتيجة لأكثر من هدفين.

حيث إن هجوم منتخب مصر، هدد مرمى إثيوبيا بـ17 محاولة، إلا أن رغم كل هذا الكم من الفرص، لم يتم تسجيل سوى هدفين فقط، رغم تسديد 10 كرات على المرمى، بالإضافة إلى 7 محاولات أخرى لم تصب المرمى.

حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاح

وتُظهر إحصائية هجوم منتخب مصر بفاعلية (12%) فقط من إجمالي الفرص، حتى أن إذا نظرنا إلى عدد المحاولات على مرمى إثيوبيا فقط، ستكون (20%)، حيث إن هدفين (محاولتين) من أصل 10 تسديدات عبرت إلى الشباك.

هجوم منتخب مصر مع حسام حسن

إلا أنه رغم ذلك، لم تكن هذه الإحصائية الأقل في تحويل الفرص إلى أهداف، حيث إن هناك مباراة سابقة خاضها منتخب مصر، وصل الهجوم بـ22 محاولة، ولم يسجل سوى هدف واحد.

وحتى تكون الصورة أوضح، رصد "يلا كورة"، عدد محاولات هجوم منتخب مصر، في (11) مباراة خاضها تحت قيادة "التوأم" في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم أفريقيا 2025، موضحًا معدل التسديدات على المرمى، والتي تحولت إلى أهداف منها.

طالع من هنا ماذا قدم هجوم منتخب مصر في 11 مباراة مع حسام حسن أو تنقل بين الصور بالأعلى

بعد التنقل بين إحصائيات هجوم منتخب مصر في 11 مباراة رسمية تحت قيادة حسام حسن، يتضح أن الإجمالي: 136 محاولة (67) على المرمى = 20 هدفًا، أي أن 30% فقط من التسديدات على المرمى التي تحولت إلى أهداف، بينما من إجمالي المحاولات، ستتقلص النسبة إلى 15% فقط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.. طالع من هنا

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم 2026 مباراة مصر وإثيوبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522518/مباراة-إثيوبيا-ليست-الأقل-هجوم-منتخب-مصر-30-شراسة-مع-حسام-حسن-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مباراة إثيوبيا ليست "الأقل".. هجوم منتخب مصر 30% شراسة مع حسام حسن (صور)", "alternativeHeadline":"هجوم منتخب مصر 30% شراسة مع حسام حسن (صور)", "description": "قدم منتخب مصر الأول، مباراة هجومية كبيرة ضد نظيره المنتخب الإثيوبي، ليقترب خطوة جديدة من بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/منتخب-مصر-easy-resize-com2025_9_5_23_36.webp", "keywords": "منتخب مصر,تصفيات كأس العالم,مباراة مصر وإثيوبيا,كأس العالم 2026", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522518/مباراة-إثيوبيا-ليست-الأقل-هجوم-منتخب-مصر-30-شراسة-مع-حسام-حسن-صور-", "articleBody": "قدم منتخب مصر الأول، مباراة هجومية كبيرة ضد نظيره المنتخب الإثيوبي، ليقترب خطوة جديدة من بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموشهجوم منتخب مصر أمام إثيوبيابدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اعتمد على الأوراق الهجومية بشكل مكثف، خاصة وأن المنافس ليس بهذه القوة التي قد تنعكس بالخطر المقلق على دفاع الفراعنة.حيث إن القوة الضاربة لهجوم منتخب مصر، بتواجد محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب ثنائية أحمد زيزو ومحمود تريزيجيه وأمامهم أسامة فيصل، قدمت فاعلية كبيرة في الضغط على دفاع إثيوبيا.عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديالوبالفعل وصل منتخب مصر بمحاولات هجومية عديدة على دفاع إثيوبيا، إلا أن حارس المرمى تعملق ومنع العديد من الفرص السانحة التي كادت توسع النتيجة لأكثر من هدفين.حيث إن هجوم منتخب مصر، هدد مرمى إثيوبيا بـ17 محاولة، إلا أن رغم كل هذا الكم من الفرص، لم يتم تسجيل سوى هدفين فقط، رغم تسديد 10 كرات على المرمى، بالإضافة إلى 7 محاولات أخرى لم تصب المرمى.حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاحوتُظهر إحصائية هجوم منتخب مصر بفاعلية (12%) فقط من إجمالي الفرص، حتى أن إذا نظرنا إلى عدد المحاولات على مرمى إثيوبيا فقط، ستكون (20%)، حيث إن هدفين (محاولتين) من أصل 10 تسديدات عبرت إلى الشباك.هجوم منتخب مصر مع حسام حسنإلا أنه رغم ذلك، لم تكن هذه الإحصائية الأقل في تحويل الفرص إلى أهداف، حيث إن هناك مباراة سابقة خاضها منتخب مصر، وصل الهجوم بـ22 محاولة، ولم يسجل سوى هدف واحد.وحتى تكون الصورة أوضح، رصد "يلا كورة"، عدد محاولات هجوم منتخب مصر، في (11) مباراة خاضها تحت قيادة "التوأم" في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم أفريقيا 2025، موضحًا معدل التسديدات على المرمى، والتي تحولت إلى أهداف منها.طالع من هنا ماذا قدم هجوم منتخب مصر في 11 مباراة مع حسام حسن أو تنقل بين الصور بالأعلىبعد التنقل بين إحصائيات هجوم منتخب مصر في 11 مباراة رسمية تحت قيادة حسام حسن، يتضح أن الإجمالي: 136 محاولة (67) على المرمى = 20 هدفًا، أي أن 30% فقط من التسديدات على المرمى التي تحولت إلى أهداف، بينما من إجمالي المحاولات، ستتقلص النسبة إلى 15% فقط.ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.. طالع من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/منتخب-مصر-easy-resize-com2025_9_5_23_36.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T15:03: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T15:07:17+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T15:03:00+03:00" }