قدم منتخب مصر الأول، مباراة هجومية كبيرة ضد نظيره المنتخب الإثيوبي، ليقترب خطوة جديدة من بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.

منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموش

هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

بدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اعتمد على الأوراق الهجومية بشكل مكثف، خاصة وأن المنافس ليس بهذه القوة التي قد تنعكس بالخطر المقلق على دفاع الفراعنة.

حيث إن القوة الضاربة لهجوم منتخب مصر، بتواجد محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب ثنائية أحمد زيزو ومحمود تريزيجيه وأمامهم أسامة فيصل، قدمت فاعلية كبيرة في الضغط على دفاع إثيوبيا.

وبالفعل وصل منتخب مصر بمحاولات هجومية عديدة على دفاع إثيوبيا، إلا أن حارس المرمى تعملق ومنع العديد من الفرص السانحة التي كادت توسع النتيجة لأكثر من هدفين.

حيث إن هجوم منتخب مصر، هدد مرمى إثيوبيا بـ17 محاولة، إلا أن رغم كل هذا الكم من الفرص، لم يتم تسجيل سوى هدفين فقط، رغم تسديد 10 كرات على المرمى، بالإضافة إلى 7 محاولات أخرى لم تصب المرمى.

وتُظهر إحصائية هجوم منتخب مصر بفاعلية (12%) فقط من إجمالي الفرص، حتى أن إذا نظرنا إلى عدد المحاولات على مرمى إثيوبيا فقط، ستكون (20%)، حيث إن هدفين (محاولتين) من أصل 10 تسديدات عبرت إلى الشباك.

هجوم منتخب مصر مع حسام حسن

إلا أنه رغم ذلك، لم تكن هذه الإحصائية الأقل في تحويل الفرص إلى أهداف، حيث إن هناك مباراة سابقة خاضها منتخب مصر، وصل الهجوم بـ22 محاولة، ولم يسجل سوى هدف واحد.

وحتى تكون الصورة أوضح، رصد "يلا كورة"، عدد محاولات هجوم منتخب مصر، في (11) مباراة خاضها تحت قيادة "التوأم" في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم أفريقيا 2025، موضحًا معدل التسديدات على المرمى، والتي تحولت إلى أهداف منها.

طالع من هنا ماذا قدم هجوم منتخب مصر في 11 مباراة مع حسام حسن أو تنقل بين الصور بالأعلى

بعد التنقل بين إحصائيات هجوم منتخب مصر في 11 مباراة رسمية تحت قيادة حسام حسن، يتضح أن الإجمالي: 136 محاولة (67) على المرمى = 20 هدفًا، أي أن 30% فقط من التسديدات على المرمى التي تحولت إلى أهداف، بينما من إجمالي المحاولات، ستتقلص النسبة إلى 15% فقط.

