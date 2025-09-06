المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:57 م 06/09/2025
محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه من مباراة مصر وإثيوبيا

شارك محمود تريزيجيه، في انتصار منتخب مصر الأول ضد منتخب إثيوبيا، بعدما كان أحد ركائز وسط الملعب، مع أدوار هجومية أحدثت فارقًا ملحوظًا في الناحية اليسرى.

منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.

منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموش

تريزيجيه مع منتخب مصر

ظهر محمود تريزيجيه بوجه مغاير عن فترته الأخيرة مع النادي الأهلي، خلال مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، حيث إنه كان أحد أكثر اللاعبين انتشارًا داخل الملعب، خاصة في الناحية اليسرى الهجومية.

محمود تريزيجيه كان لا يكتفي بالتواجد في منطقة الوسط لاستلام الكرة، بل كان أحيانًا يتبادل الأدوار مع عمر مرموش، حيث يدخل الأخير للعمق بينما ينطلق هو في المساحة ويتوغل إلى منطقة الجزاء، والعديد من العوامل التي جعلت تريزيجيه يلمع في مباراة الأمس.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

بوادر مهمة محمود تريزيجيه برزت مبكرًا للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة عندما قطع كرة ومررها إلى عمر مرموش، الذي سددها وتصدى لها حارس إثيوبيا.

كما أن اللعبة التي جاء منها ركلة جزاء الهدف الثاني هو أول من رسم ملامحها، بعدما انطلق من الوسط وتوقع خطأ لاعب إثيوبيا، ثم قطع الكرة ومررها، وبعد تدرجها بين لاعبي الفراعنة اصطدمت في يد المدافع وتحولت إلى ركلة جزاء ثم هدف ثانٍ.

حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاح

أحد مميزات تواجد تريزيجيه في الناحية اليسرى من وسط الملعب، هي تبادل الأدوار مع مرموش، حيث إن الأخير قد يدخل إلى العمق ليكون أقرب للكرة، ويترك مساحة خلفه ينطلق فيها جناح الأهلي، وبالفعل كانت هذه محاولة من طولية أرسلها محمد صلاح، لكنها لم تترجم إلى هدف.

أحد عوامل تألق محمود تريزيجيه بشكل لافت في مباراة مصر وإثيوبيا، هي دخوله المتكرر إلى منطقة الجزاء، حتى أن في الصورة التالية، يظهر كيف تحرك لاعب الأهلي إلى العمق متخطيًا عمر مرموش؟، فهو كان يحاول التواجد بالقرب من المرمى بصورة دائمة.

مباراة إثيوبيا ليست "الأقل".. هجوم منتخب مصر 30% شراسة مع حسام حسن (صور)

تعتبر هذه واحدة من مميزات استغلال قدرات محمود تريزيجيه التكتيكية المتنوعة داخل الملعب، حيث يظهر في هذه الصورة، أين يتمركز بالضبط هو وأحمد زيزو زميله في الأهلي، إلا أنه رغم ذلك، لم يظهر اللاعب بالمستوى المنتظر مع المارد الأحمر منذ انطلاق الموسم الحالي.

تريزيجيه في الأهلي

ربما ترى الأغلبية أن محمود تريزيجيه كان متوهجًا خلال مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك بفضل تمركزه في المكان الذي يجعله دائمًا في قلب الملعب ويمكنه في أي وقت الانطلاق تجاه المرمى، أو حتى التسديد أو التواجد في منطقة الجزاء.

بينما خلال المباريات التي لعبها في الأهلي مع خوسيه ريبيرو، المدير الفني الإسباني الراحل، لم يُظهر اللاعب إمكاناته الفنية، بعدما تم توظيفه أحيانًا في مركز الجناح الأيمن، الذي لا يبدع فيه، وأحيان أخرى كان يشارك في الناحية اليسرى لكن مع التخمة العددية، كان الأداء الفردي يطغى على الجماعي.

وقد يستفيد عماد النحاس المدير الفني المؤقت حاليًا في الأهلي، من الطفرة التي ظهر بها محمود تريزيجيه مع منتخب مصر، إلا أن التخمة العددية في الوسط ستجعل مشاركته بنفس المركز صعبة، لكن إعادته على الأقل إلى الناحية اليسرى، قد تكون بداية عودته لمستواه المعهود مع المارد الأحمر.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.. طالع من هنا

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر محمود تريزيجيه كأس العالم 2026 مباراة مصر وإثيوبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522529/تريزيجيه-بين-الأهلي-والمنتخب-طفرة-ووجه-مغاير-عن-نسخة-ريبيرو-تحليل-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)", "alternativeHeadline":"تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير (تحليل)", "description": "شارك محمود تريزيجيه، في انتصار منتخب مصر الأول ضد منتخب إثيوبيا، بعدما كان أحد ركائز وسط الملعب، مع أدوار هجومية أحدثت فارقًا ملحوظًا في الناحية اليسرى. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/413b4e05-73a2-4a70-bbc0-ae297d7781122025_9_6_16_26.webp", "keywords": "منتخب مصر,محمود تريزيجيه,تصفيات كأس العالم,مباراة مصر وإثيوبيا,كأس العالم 2026", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522529/تريزيجيه-بين-الأهلي-والمنتخب-طفرة-ووجه-مغاير-عن-نسخة-ريبيرو-تحليل-", "articleBody": "شارك محمود تريزيجيه، في انتصار منتخب مصر الأول ضد منتخب إثيوبيا، بعدما كان أحد ركائز وسط الملعب، مع أدوار هجومية أحدثت فارقًا ملحوظًا في الناحية اليسرى.منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.منتخب مصر يقترب من بلوغ كأس العالم 2026 بثنائية صلاح ومرموشتريزيجيه مع منتخب مصرظهر محمود تريزيجيه بوجه مغاير عن فترته الأخيرة مع النادي الأهلي، خلال مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، حيث إنه كان أحد أكثر اللاعبين انتشارًا داخل الملعب، خاصة في الناحية اليسرى الهجومية.محمود تريزيجيه كان لا يكتفي بالتواجد في منطقة الوسط لاستلام الكرة، بل كان أحيانًا يتبادل الأدوار مع عمر مرموش، حيث يدخل الأخير للعمق بينما ينطلق هو في المساحة ويتوغل إلى منطقة الجزاء، والعديد من العوامل التي جعلت تريزيجيه يلمع في مباراة الأمس.عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديالبوادر مهمة محمود تريزيجيه برزت مبكرًا للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة عندما قطع كرة ومررها إلى عمر مرموش، الذي سددها وتصدى لها حارس إثيوبيا.كما أن اللعبة التي جاء منها ركلة جزاء الهدف الثاني هو أول من رسم ملامحها، بعدما انطلق من الوسط وتوقع خطأ لاعب إثيوبيا، ثم قطع الكرة ومررها، وبعد تدرجها بين لاعبي الفراعنة اصطدمت في يد المدافع وتحولت إلى ركلة جزاء ثم هدف ثانٍ.حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاحأحد مميزات تواجد تريزيجيه في الناحية اليسرى من وسط الملعب، هي تبادل الأدوار مع مرموش، حيث إن الأخير قد يدخل إلى العمق ليكون أقرب للكرة، ويترك مساحة خلفه ينطلق فيها جناح الأهلي، وبالفعل كانت هذه محاولة من طولية أرسلها محمد صلاح، لكنها لم تترجم إلى هدف.أحد عوامل تألق محمود تريزيجيه بشكل لافت في مباراة مصر وإثيوبيا، هي دخوله المتكرر إلى منطقة الجزاء، حتى أن في الصورة التالية، يظهر كيف تحرك لاعب الأهلي إلى العمق متخطيًا عمر مرموش؟، فهو كان يحاول التواجد بالقرب من المرمى بصورة دائمة.مباراة إثيوبيا ليست "الأقل".. هجوم منتخب مصر 30% شراسة مع حسام حسن (صور)تعتبر هذه واحدة من مميزات استغلال قدرات محمود تريزيجيه التكتيكية المتنوعة داخل الملعب، حيث يظهر في هذه الصورة، أين يتمركز بالضبط هو وأحمد زيزو زميله في الأهلي، إلا أنه رغم ذلك، لم يظهر اللاعب بالمستوى المنتظر مع المارد الأحمر منذ انطلاق الموسم الحالي.تريزيجيه في الأهليربما ترى الأغلبية أن محمود تريزيجيه كان متوهجًا خلال مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك بفضل تمركزه في المكان الذي يجعله دائمًا في قلب الملعب ويمكنه في أي وقت الانطلاق تجاه المرمى، أو حتى التسديد أو التواجد في منطقة الجزاء.بينما خلال المباريات التي لعبها في الأهلي مع خوسيه ريبيرو، المدير الفني الإسباني الراحل، لم يُظهر اللاعب إمكاناته الفنية، بعدما تم توظيفه أحيانًا في مركز الجناح الأيمن، الذي لا يبدع فيه، وأحيان أخرى كان يشارك في الناحية اليسرى لكن مع التخمة العددية، كان الأداء الفردي يطغى على الجماعي.وقد يستفيد عماد النحاس المدير الفني المؤقت حاليًا في الأهلي، من الطفرة التي ظهر بها محمود تريزيجيه مع منتخب مصر، إلا أن التخمة العددية في الوسط ستجعل مشاركته بنفس المركز صعبة، لكن إعادته على الأقل إلى الناحية اليسرى، قد تكون بداية عودته لمستواه المعهود مع المارد الأحمر.ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026.. طالع من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/413b4e05-73a2-4a70-bbc0-ae297d7781122025_9_6_16_26.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T16:57: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T16:57:28+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T16:57:00+03:00" }