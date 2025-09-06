شارك محمود تريزيجيه، في انتصار منتخب مصر الأول ضد منتخب إثيوبيا، بعدما كان أحد ركائز وسط الملعب، مع أدوار هجومية أحدثت فارقًا ملحوظًا في الناحية اليسرى.

منتخب مصر تمكن من الفوز على نظيره الإثيوبي، في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة السابعة من تصفيات مونديال أمريكا.

تريزيجيه مع منتخب مصر

ظهر محمود تريزيجيه بوجه مغاير عن فترته الأخيرة مع النادي الأهلي، خلال مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، حيث إنه كان أحد أكثر اللاعبين انتشارًا داخل الملعب، خاصة في الناحية اليسرى الهجومية.

محمود تريزيجيه كان لا يكتفي بالتواجد في منطقة الوسط لاستلام الكرة، بل كان أحيانًا يتبادل الأدوار مع عمر مرموش، حيث يدخل الأخير للعمق بينما ينطلق هو في المساحة ويتوغل إلى منطقة الجزاء، والعديد من العوامل التي جعلت تريزيجيه يلمع في مباراة الأمس.

بوادر مهمة محمود تريزيجيه برزت مبكرًا للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة عندما قطع كرة ومررها إلى عمر مرموش، الذي سددها وتصدى لها حارس إثيوبيا.

كما أن اللعبة التي جاء منها ركلة جزاء الهدف الثاني هو أول من رسم ملامحها، بعدما انطلق من الوسط وتوقع خطأ لاعب إثيوبيا، ثم قطع الكرة ومررها، وبعد تدرجها بين لاعبي الفراعنة اصطدمت في يد المدافع وتحولت إلى ركلة جزاء ثم هدف ثانٍ.

أحد مميزات تواجد تريزيجيه في الناحية اليسرى من وسط الملعب، هي تبادل الأدوار مع مرموش، حيث إن الأخير قد يدخل إلى العمق ليكون أقرب للكرة، ويترك مساحة خلفه ينطلق فيها جناح الأهلي، وبالفعل كانت هذه محاولة من طولية أرسلها محمد صلاح، لكنها لم تترجم إلى هدف.

أحد عوامل تألق محمود تريزيجيه بشكل لافت في مباراة مصر وإثيوبيا، هي دخوله المتكرر إلى منطقة الجزاء، حتى أن في الصورة التالية، يظهر كيف تحرك لاعب الأهلي إلى العمق متخطيًا عمر مرموش؟، فهو كان يحاول التواجد بالقرب من المرمى بصورة دائمة.

تعتبر هذه واحدة من مميزات استغلال قدرات محمود تريزيجيه التكتيكية المتنوعة داخل الملعب، حيث يظهر في هذه الصورة، أين يتمركز بالضبط هو وأحمد زيزو زميله في الأهلي، إلا أنه رغم ذلك، لم يظهر اللاعب بالمستوى المنتظر مع المارد الأحمر منذ انطلاق الموسم الحالي.

تريزيجيه في الأهلي

ربما ترى الأغلبية أن محمود تريزيجيه كان متوهجًا خلال مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك بفضل تمركزه في المكان الذي يجعله دائمًا في قلب الملعب ويمكنه في أي وقت الانطلاق تجاه المرمى، أو حتى التسديد أو التواجد في منطقة الجزاء.

بينما خلال المباريات التي لعبها في الأهلي مع خوسيه ريبيرو، المدير الفني الإسباني الراحل، لم يُظهر اللاعب إمكاناته الفنية، بعدما تم توظيفه أحيانًا في مركز الجناح الأيمن، الذي لا يبدع فيه، وأحيان أخرى كان يشارك في الناحية اليسرى لكن مع التخمة العددية، كان الأداء الفردي يطغى على الجماعي.

وقد يستفيد عماد النحاس المدير الفني المؤقت حاليًا في الأهلي، من الطفرة التي ظهر بها محمود تريزيجيه مع منتخب مصر، إلا أن التخمة العددية في الوسط ستجعل مشاركته بنفس المركز صعبة، لكن إعادته على الأقل إلى الناحية اليسرى، قد تكون بداية عودته لمستواه المعهود مع المارد الأحمر.

