بدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر تفوق على إثيوبيا، أمس الجمعة، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

وقرر حسام حسن خوض اللاعبين تدريبات بدنية وجلسات استشفاء بفندق الإقامة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

ما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

