تدريبات بدنية في فندق الإقامة.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:52 م 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

بدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر تفوق على إثيوبيا، أمس الجمعة، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

طالع نتائج مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هنا

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

وقرر حسام حسن خوض اللاعبين تدريبات بدنية وجلسات استشفاء بفندق الإقامة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

ما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في التصفيات كاملًا اضغط هنا

 

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522540/تدريبات-بدنية-في-فندق-الإقامة-منتخب-مصر-يبدأ-الاستعداد-لمواجهة-بوركينا-فاسو", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تدريبات بدنية في فندق الإقامة.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو", "alternativeHeadline":"منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو", "description": "بدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/منتخب-مصر2025_9_6_17_49.webp", "keywords": "مصر-بوركينا فاسو-حسام حسن-موعد مباراة بوركينا فاسو ومصر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522540/تدريبات-بدنية-في-فندق-الإقامة-منتخب-مصر-يبدأ-الاستعداد-لمواجهة-بوركينا-فاسو", "articleBody": "بدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.وكان منتخب مصر تفوق على إثيوبيا، أمس الجمعة، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.طالع نتائج مباريات الجولة السابعة في التصفيات من هناوتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.وقرر حسام حسن خوض&nbsp;اللاعبين تدريبات بدنية وجلسات استشفاء بفندق الإقامة استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو.وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبياما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في التصفيات كاملًا اضغط هنا&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/منتخب-مصر2025_9_6_17_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T17:52: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T17:52:06+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T17:52:00+03:00" }