حسم منتخب نيجيريا تفوقه أمام نظيره رواندا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على أرضية ملعب جودسويل أكبابيو بمدينة أويو.

وتفوق منتخب نيجيريا أمام نظيره رواندا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وشهدت المباراة مشاركة بونور موجيشا، لاعب خط وسط المصري، أساسيًا في تشكيل منتخب رواندا أمام نظيره نيجيريا.

تشكيل نيجيريا ورواندا

دخل منتخب نيجيريا المباراة بالتشكيل التالي: ستانلي نوبالي، أولاي أينا، كيليتشي إيهيناتشو، أوغيلومبا، فريدريك، أليكس إيوبي، ويلفريد نديدي، لوكمان، أوتيكا، موسيس سايمون، فيكتور أوسيمين.

وبدأ منتخب رواندا اللقاء بتشكيل، جاء على النحو التالي: فياجري نتوري، بونور موجيشا، أنجي، تيري مانزي، نيوموجابو، إنسونت نشوتي، أمبورينجا، بيزيمانا، جيلبرت موجيشا، كافيتا، هامون.

أحداث المباراة

شهدت المباراة أفضلية واضحة لصالح منتخب نيجيريا أمام رواندا، حيث تعدد فرص النسور خلال اللقاء إلا أن الشباك ظلت ساكنة دون أن تهتز حتى الدقيقة 51 من عمر المواجهة.

ارتفع التوتر في المباراة، حيث نشبت مشادة ودفع بالأيدي بين حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي وإنوسنت نشوتي لاعب رواندا انتهت ببطاقة صفراء لكل لاعب منهما.

استمر التوتر ومعه التدخلات العنيفة من لاعبي الفريقين ليغادر فيكتور أوسيمين في الدقيقة 34 من زمن المباراة، حيث غادر أرضية الميدان وشارك توم ديلي بشيرو، بدلًا منه.

ونجح تولو أروكوداري، لاعب نيجيريا في منح فريقه الأفضلية أمام رواندا وذلك في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.

وجاء هدف نيجيريا بعد عرضية أرضية وتسديدة من تولو أروكوداري اصطدمت في الحارس، قبل أن ترتد إلى زميله وسددها قوية اصطدمت في الدفاع وحاول الدفاع تشتييت الكرة لكنها وصلت عند تولو أروكوداري، الذي أسكن الكرة في الشباك بضربة خلفية مزدوجة.

حاول منتخب نيجيريا مضاعفة النتيجة تزامنًا مع رغبة رواندا في تسجيل التعادل، إلا أن الشباك ظلت ساكنة دون أن تهتز حتى أطلق حكم المواجهة صافرة النهاية.

طالع ترتيب التصفيات الأفريقية لكأس العالم

ترتيب تصفيات كأس العالم

رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى النقطة العاشرة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في 4 مناسبات وسقط في فخ الهزيمة في لقاء.

وتجمد رصيد رواندا عند 8 نقاط مستقرًا في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهما وسقط بفخ الهزيمة في 3 مناسبات.