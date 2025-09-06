وجه عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الثاني رسالة اعتذار بعد الجدل الذي أثير مؤخرا بعد الفيديو المنتشر مع أحمد حسن، مؤكدًا على دعمه لحسام حسن مدرب المنتخب الأول.

وكان الحضري نشر مقطع فيديو مع أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني، حيث وصفه بـ"العميد الأصلي"، وأعتقد الكثيرون أن هذا فيه إسقاط على حسام حسن.

خطوة على الحلم.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أبارك لمنتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا، وأمامنا خطوة واحدة للتأهل إلى كأس العالم، وأبارك للكابتن حسام حسن والجهاز الفني واللاعبين وأتمنى لهم التوفيق أمام بوركينا فاسو".

وأضاف: "نحن كجهاز فني داعمين للمنتخب الأول وفي النهاية نحن منظومة واحدة".

وأكمل: "ليس عيبا أن أعتذر وأقول أن هناك سوء فهم حصل، مصر تمتلك 2 عمداء للاعبي العالم حسام حسن وأحمد حسن، وهذا أمر فخر بالنسبة لنا كشعب مصري".

وتابع: "التوقيت الذي ظهر فيه الفيديو مع أحمد حسن كان غلط، ولكن نيتي لم تكن سيئة، وما حدث بيني وبين أحمد حسن (هزار وإحنا متعودين على كدا)، ولو حصل سوء فهم عند البعض فأنا بعتذر".

وأتم: "أقول لحسام حسن إن شاء الله نحتفل بالتأهل إلى كأس العالم وأتمنى له كل التوفيق أمام بوركينا فاسو".

الاختبار الأول قبل كأس العرب.. أفشة يقود منتخب مصر لفوز ودي على تونس