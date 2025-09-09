المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

3 0
14:30
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
18:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لقاء الحسم.. منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر إلى بوركينا فاسو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:14 م 07/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

خاض منتخب مصر، مرانه الأخير، تحت قيادة حسام حسن، قبل السفر إلى بوركينا فاسو، لخوض المباراة المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

واختتم منتخب مصر تدريباته على ستاد القاهرة، قبل السفر إلى بوركينا فاسو.

وقال إبراهيم حسن عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة إن منتخب مصر سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد إلى بوركينا فاسو.

وأضاف أن منتخب مصر سيتوجه لبوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات.

وأشار مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض تدريب صباح غدًا الأحد باستاد القاهرة ثم السفر بعدها لبوركينا فاسو.

ما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

فرصة للتأهل  المبكر

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

على متن طائرة خاصة.. منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم منتخب مصر حسام حسن كأس العالم بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg