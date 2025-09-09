خاض منتخب مصر، مرانه الأخير، تحت قيادة حسام حسن، قبل السفر إلى بوركينا فاسو، لخوض المباراة المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

واختتم منتخب مصر تدريباته على ستاد القاهرة، قبل السفر إلى بوركينا فاسو.

وقال إبراهيم حسن عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة إن منتخب مصر سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد إلى بوركينا فاسو.

وأضاف أن منتخب مصر سيتوجه لبوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات.

وأشار مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض تدريب صباح غدًا الأحد باستاد القاهرة ثم السفر بعدها لبوركينا فاسو.

ما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

فرصة للتأهل المبكر

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

