يفتقد منتخب مصر الأول، لخدمات لاعب خط الوسط حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، خروج حمدي فتحي لاعب المنتخب من قائمة الفريق المتجهة إلي بوركينا فاسو، بعد شكواه من إصابة في وجه القدم عقب انتهاء مباراة إثيوبيا مساء الجمعة والوصول لفندق الإقامة، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة.

وقال إبراهيم حسن، إنه كان هناك محاولات لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة بوركينا فاسو لكن تم الاستقرار في نهاية الأمر علي إراحة اللاعب بناء على طلبه.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره إثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتوجه منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، في الرابعة عصر اليوم الأحد، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

