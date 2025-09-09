يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة حاسمة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

مصدر ليلا كورة: المنتخب يحسم موقفه من ضم بديل حمدي فتحي.. ومصير مهند

دفاع بوركينا فاسو

يدخل بوركينا فاسو مواجهة منتخب مصر الوطني، منتشيًا بالانتصار الكبير على جيبوتي (6-0)، في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال، بقيادة المدرب براما تراوري.

براما تراوري التي كانت أولى مبارياته الرسمية مع بوركينا فاسو ضد منتخب مصر، تدرج في المستوى حتى أصبح دفاعه لا يستقبل الأهداف باستمرار، حيث إنه في آخر 3 مواجهات، لم يستقبل سوى هدفين بينما سجل 12 هدفًا.

لتعويض حمدي ومهند.. فرصة تنتظر 4 لاعبين لدعم وسط المنتخب أمام بوركينا

على عكس بدايته مع منتخب بوركينا فاسو، بعدما خسر أمام منتخبنا الوطني (2-1)، ثم فرط في انتصاره وتعادل مع سيراليون (2-2)، لكنه منذ مارس الماضي بدأ في تدارك الموقف رويدًا رويدًا، وعاد إلى سكة الانتصارات، حيث يرجع الفضل في ذلك لاستعادة توازنه في تصفيات كان 2025.

منتخب بوركينا نجح في 4 مباريات، بداية من شهر يونيو عقب مواجهتي مصر وسيراليون، أن يحقق 3 انتصارات ويتعادل في واحدة، حيث استقبل 3 أهداف وسجل 9، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في مباراتي نوفمبر، بالخسارة ضد السنغال ومالاوي.

تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)

ثغرات أمام هجوم منتخب مصر

بالنظر لآخر مباراتين خاضهما منتخب بوركينا فاسو، التي استقبل فيها هدفين فقط، أحدهما جاء من ركلة جزاء حصل عليها لاعب جيبوتي الذي استلم كرة من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء.

بينما الهدف الذي سجلته غينيا بيساو في شباك بوركينا فاسو، كان من جملة تشبه إحدى اللعبات التي يفضها منتخب مصر، حيث إن المدافع أرسل كرة طولية في ظهر الدفاع، استلمها المهاجم وسجلها في الشباك.

كما أن هناك تغرة أخرى يمكن أن يستفيد منها هجوم منتخب مصر، حيث إن دفاع بوركينا فاسو أحيانًا ما يكون في حالة دربكة عند إرسال الكرات العرضية، وهو ما نتج عنه هدفًا سجله محمود تريزيجيه في مباراة العام الماضي على ستاد القاهرة الدولي، بعد عرضية مرسلة من محمد صلاح.

هذا بالإضافة إلى القدرات الفردية والسرعات التي تلعب دورًا كبيرًا في اختراق دفاع بوركينا فاسو، سواء من الناحية اليمنى أو اليسرى، وهو ما يزيد من فرص تألق ثنائي البريميرليج محمد صلاح وعمر مرموش، وكذلك أصحاب السرعات محمود تريزيجيه وأحمد زيزو.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال