يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا على ملعب 4 أغسطس، وذلك بعدما حقق الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-0 يوم الجمعة الماضي.

من هو مدرب بوركينا؟

وفي السطور التالية نستعرض أبرز محطات مدرب منتخب بوركينا وطريقة لعبه قبل مباراته مع مصر.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن براما تراوري إنه جاء لتدريب المنتخب الملقب بـ"الخيول" بعد الأداء الضعيف للمنتخب البوركيني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار العام الماضي ليتم تعيينه يوم 11 مارس 2023، خلفًا للفرنسي هوبير فيلود المُقال.

وقبل منتخب بوركينا الأول، فاز تراوري بالميدالية الفضية مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا في دورة الألعاب الفرنكوفونية الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مرحلة التدريب

وبعدما أنهى تراوري مسيرته الكروية التي أخذته إلى نادي شباب بوبوديولاسو ونادي راسينج بوبوديولاسو -من بين أندية أخرى- قرر براما تراوري احتضان مهنة التدريب في عام 1993.

كما قادته مسيرته التدريبية إلى تدريب العديد من الأندية المحلية التي فازت بالبطولات، بما في ذلك راسينغ كلوب دي بوبوديولاسو، وهو ناد من مسقط رأسه فاز معه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك كأس فاسو في عام 2007.

أسلوب اللعب

خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تراوحت خطط تراوري بين 4-1-4-1، و4-3-3، و4-2-3-1، وهو ما يدل على مرونته وبحثه الدائم عن الحلول المناسبة ضد منافسيه.

تصريحات تراوري

وقال تراوري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن فكره في الخطط خلال المباريات: "ما يهمني هو وجود فريق في حالة بدنية جيدة، قادر على السيطرة على الكرة، قد نمتلك نظامًا جيدًا، لكن إذا لم يكن منظمًا جيدًا، فلن ننجح، أعتقد أن أرضية الملعب هي التي تُحدد أسلوب اللعب".

وأخيرًا.. يعد براما تراوري ثالث مدرب من بوركينا فاسو يتولى الإدارة الفنية للمنتخب بعد صديقي ديارا (1999-2000 و2004-2005) وكامو مالو (2019-2022)، في حين كان لدى منتخب بوركينا أكثر من خمسة عشر مدربًا منذ عام 1976.