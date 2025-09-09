المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرضية الملعب تحدد أسلوب لعبه.. من هو مدرب بوركينا فاسو أمام مصر؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:44 م 07/09/2025
براما تراوري مدرب بوركينا

براما تراوري - مدرب منتخب بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا على ملعب 4 أغسطس، وذلك بعدما حقق الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-0 يوم الجمعة الماضي.

من هو مدرب بوركينا؟

وفي السطور التالية نستعرض أبرز محطات مدرب منتخب بوركينا وطريقة لعبه قبل مباراته مع مصر.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن براما تراوري إنه جاء لتدريب المنتخب الملقب بـ"الخيول" بعد الأداء الضعيف للمنتخب البوركيني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار العام الماضي ليتم تعيينه يوم 11 مارس 2023، خلفًا للفرنسي هوبير فيلود المُقال.

وقبل منتخب بوركينا الأول، فاز تراوري بالميدالية الفضية مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا في دورة الألعاب الفرنكوفونية الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مرحلة التدريب

وبعدما أنهى تراوري مسيرته الكروية التي أخذته إلى نادي شباب بوبوديولاسو ونادي راسينج بوبوديولاسو -من بين أندية أخرى- قرر براما تراوري احتضان مهنة التدريب في عام 1993.

كما قادته مسيرته التدريبية إلى تدريب العديد من الأندية المحلية التي فازت بالبطولات، بما في ذلك راسينغ كلوب دي بوبوديولاسو، وهو ناد من مسقط رأسه فاز معه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك كأس فاسو في عام 2007.

أسلوب اللعب

خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تراوحت خطط تراوري بين 4-1-4-1، و4-3-3، و4-2-3-1، وهو ما يدل على مرونته وبحثه الدائم عن الحلول المناسبة ضد منافسيه.

تصريحات تراوري

وقال تراوري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن فكره في الخطط خلال المباريات: "ما يهمني هو وجود فريق في حالة بدنية جيدة، قادر على السيطرة على الكرة، قد نمتلك نظامًا جيدًا، لكن إذا لم يكن منظمًا جيدًا، فلن ننجح، أعتقد أن أرضية الملعب هي التي تُحدد أسلوب اللعب".

وأخيرًا.. يعد براما تراوري ثالث مدرب من بوركينا فاسو يتولى الإدارة الفنية للمنتخب بعد صديقي ديارا (1999-2000 و2004-2005) وكامو مالو (2019-2022)، في حين كان لدى منتخب بوركينا أكثر من خمسة عشر مدربًا منذ عام 1976.

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر حسام حسن بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026 براما تراوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg