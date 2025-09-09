يدخل منتخب مصر الأول مباراته المرتقبة ضد بوركينا فاسو، التي قد تحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026، وسط أزمة محتملة في وسط الملعب الدفاعي.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

مصدر ليلا كورة: المنتخب يحسم موقفه من ضم بديل حمدي فتحي.. ومصير مهند

أزمة محتملة في الوسط

قائمة منتخب مصر التي غادرت القاهرة، وفي طريقها إلى بوركينا فاسو، لم تصطحب حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة في وجه القدم، وأدت إلى الاستقرار على عدم سفره مع البعثة.

إصابة حمدي فتحي لم تكن الضربة الوحيدة لوسط ملعب منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو، بعدما تم الكشف عن تجدد آلام الظهر وسط محاولات لتجهيز مهند لاشين، للاستعانة بخدماته في موقعة بعد غد الثلاثاء.

لتعويض حمدي ومهند.. فرصة تنتظر 4 لاعبين لدعم وسط المنتخب أمام بوركينا

الآن البدائل الصريحة في مركز وسط الملعب المدافع، اللاعب رقم (6)، بقائمة منتخب مصر التي غادرت إلى بوركينا فاسو، تضم مروان عطية (العائد من الإصابة) ونبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى الثنائي أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر.

الأمر الذي قد ينعكس على المستوى المتوقع لوسط ملعب منتخب مصر، خاصة وأن مواجهة بوركينا فاسو من المتوقع أن تشهد ضغطًا مكثفًا من العمق أثناء بناء لعب أصحاب الأرض.

تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)

حلول قد تبدو خارج الصندوق

ربما ذهب البعض عقب إصابة حمدي فتحي، والشكوك حول لحاق مهند لاشين، بالتفكير في البدائل فقط، على الرغم من أن مجموعة اللاعبين الموجودين في القائمة، قد تساعد حسام حسن على تغيير طريقة اللعب، لعدم الشعور بوجود أزمة من الأساس.

أحد هذه الحلول، هي تغيير طريقة اللعب إلى (3-4-3) بدلًا من (4-3-3)، وهي الهدف منها تقديم الأظهرة وتضييق الخطوط، بالتالي إحداث زيادة عددية في منطقة الوسط، حيث إنه في هذه الخطة، يمكن الاعتماد على لاعب وسط مدافع يقف أمام قلبي الدفاع وخلف ثنائي الارتكاز، خاصة وأن محمود تريزيجيه وأحمد زيزو، يقومان بأدوارهما الدفاعية.

بالتالي إذا أراد حسام حسن ألا يُحدث تغييرًا في الخط الأمامي، يمكن الخروج من هذه الأزمة بالاعتماد على خطة (3-4-3)، بينما قد يذهب الجهاز الفني للفراعنة إلى زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب على حساب عدد المهاجمين، وتحويل طريقة اللعب إلى (4-4-2).

في الخطة الأخيرة، تكون الخيارات الأنسب في ثنائي الهجوم، محمد صلاح وعمر مرموش أصحاب السرعات، لاستغلال الهجمات المرتدة، مع الإبقاء على ثنائية زيزو وتريزيجيه للاستفادة من دورهما الدفاعي والهجومي، مع إشراك ثنائي دفاعي بالوسط، حسب الجاهزية الفنية ورؤية جهاز منتخب مصر.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال