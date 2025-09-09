المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استغناء ومخاطرة وكثافة.. طريقتان لحل أزمة وسط منتخب مصر ضد بوركينا (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:45 م 07/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يدخل منتخب مصر الأول مباراته المرتقبة ضد بوركينا فاسو، التي قد تحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026، وسط أزمة محتملة في وسط الملعب الدفاعي.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

مصدر ليلا كورة: المنتخب يحسم موقفه من ضم بديل حمدي فتحي.. ومصير مهند

أزمة محتملة في الوسط

قائمة منتخب مصر التي غادرت القاهرة، وفي طريقها إلى بوركينا فاسو، لم تصطحب حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة في وجه القدم، وأدت إلى الاستقرار على عدم سفره مع البعثة.

إصابة حمدي فتحي لم تكن الضربة الوحيدة لوسط ملعب منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو، بعدما تم الكشف عن تجدد آلام الظهر وسط محاولات لتجهيز مهند لاشين، للاستعانة بخدماته في موقعة بعد غد الثلاثاء.

لتعويض حمدي ومهند.. فرصة تنتظر 4 لاعبين لدعم وسط المنتخب أمام بوركينا

الآن البدائل الصريحة في مركز وسط الملعب المدافع، اللاعب رقم (6)، بقائمة منتخب مصر التي غادرت إلى بوركينا فاسو، تضم مروان عطية (العائد من الإصابة) ونبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى الثنائي أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر.

الأمر الذي قد ينعكس على المستوى المتوقع لوسط ملعب منتخب مصر، خاصة وأن مواجهة بوركينا فاسو من المتوقع أن تشهد ضغطًا مكثفًا من العمق أثناء بناء لعب أصحاب الأرض.

تريزيجيه بين الأهلي والمنتخب.. طفرة ووجه مغاير عن نسخة ريبيرو (تحليل)

حلول قد تبدو خارج الصندوق

ربما ذهب البعض عقب إصابة حمدي فتحي، والشكوك حول لحاق مهند لاشين، بالتفكير في البدائل فقط، على الرغم من أن مجموعة اللاعبين الموجودين في القائمة، قد تساعد حسام حسن على تغيير طريقة اللعب، لعدم الشعور بوجود أزمة من الأساس.

أحد هذه الحلول، هي تغيير طريقة اللعب إلى (3-4-3) بدلًا من (4-3-3)، وهي الهدف منها تقديم الأظهرة وتضييق الخطوط، بالتالي إحداث زيادة عددية في منطقة الوسط، حيث إنه في هذه الخطة، يمكن الاعتماد على لاعب وسط مدافع يقف أمام قلبي الدفاع وخلف ثنائي الارتكاز، خاصة وأن محمود تريزيجيه وأحمد زيزو، يقومان بأدوارهما الدفاعية.

بالتالي إذا أراد حسام حسن ألا يُحدث تغييرًا في الخط الأمامي، يمكن الخروج من هذه الأزمة بالاعتماد على خطة (3-4-3)، بينما قد يذهب الجهاز الفني للفراعنة إلى زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب على حساب عدد المهاجمين، وتحويل طريقة اللعب إلى (4-4-2).

في الخطة الأخيرة، تكون الخيارات الأنسب في ثنائي الهجوم، محمد صلاح وعمر مرموش أصحاب السرعات، لاستغلال الهجمات المرتدة، مع الإبقاء على ثنائية زيزو وتريزيجيه للاستفادة من دورهما الدفاعي والهجومي، مع إشراك ثنائي دفاعي بالوسط، حسب الجاهزية الفنية ورؤية جهاز منتخب مصر.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم 2026 مباراة مصر بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg