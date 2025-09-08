وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إلى بوركينا فاسو بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

وتستعد بعثة منتخب مصر للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو مساء الثلاثاء المقبل في السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرافق البعثة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، إلى جانب طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على إثيوبيا يوم الجمعة الماضي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: "بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي".

ويتصدر منتخبنا الوطني هذه المجموعة برصيد 19 نقطة ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة، بينما تأتي سيراليون في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وغينيا بيساو رابعا برصيد 7 نقاط، وتحتل إثيوبيا المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.