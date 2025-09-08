المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

بعد رحلة 6 ساعات.. منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادًا لتصفيات المونديال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:01 ص 08/09/2025
مصر وبوركينا

منتخب مصر

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إلى بوركينا فاسو بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

وتستعد بعثة منتخب مصر للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو مساء الثلاثاء المقبل في السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرافق البعثة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، إلى جانب طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على إثيوبيا يوم الجمعة الماضي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: "بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي".

ويتصدر منتخبنا الوطني هذه المجموعة برصيد 19 نقطة ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة، بينما تأتي سيراليون في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وغينيا بيساو رابعا برصيد 7 نقاط، وتحتل إثيوبيا المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

May be an image of 3 people, people playing soccer, people playing football and textMay be an image of 3 people, people playing soccer and textMay be an image of 1 person, beard, playing soccer and text that says '株式 5 ፎ'May be an image of 1 person, playing football, playing soccer and textMay be an image of 4 people, people playing soccer and text

منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا

