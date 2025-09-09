كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

طاقم حكام مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويقود طاقم حكام من الكونغو بقيادة جيسي نكونكو، ستيفن دانيك موتاسي، ومالوندي تشاني يانيس وتشيمالا كابونجو حكمًا رابعًا.

ووصلت بعثة منتخب مصر، واجادوجو عاصمة بوركينا، بالأمس الأحد، على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 6 ساعات.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

