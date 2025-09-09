المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

لقاء الحسم.. طاقم حكام من الكونغو لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:07 م 08/09/2025
مباراة مصر وبوركينا فاسو

مصر وبوركينا فاسو

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

طاقم حكام مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويقود طاقم حكام من الكونغو بقيادة جيسي نكونكو، ستيفن دانيك موتاسي، ومالوندي تشاني يانيس وتشيمالا كابونجو حكمًا رابعًا.

ووصلت بعثة منتخب مصر، واجادوجو عاصمة بوركينا، بالأمس الأحد، على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 6 ساعات.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

بسبب أحداث سوء سلوك.. الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى ضد منتخب مصر

اتحاد الكرة رداً على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم تجاه مصر.. وتلقينا إشادة بحسن التنظيم

تصفيات كأس العالم مصر بوركينا فاسو كاف كأس العالم 2026

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
