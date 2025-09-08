المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

التأهل السابع بفضل بن رمضان.. ماذا قالت صحف تونس عن الفوز ضد غينيا الاستوائية؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:29 م 08/09/2025
بن رمضان منتخب تونس

محمد علي بن رمضان بقميص منتخب تونس

احتفت الصحف التونسية بما قدمه محمد علي بن رمضان، في مباراة تونس وغينيا الاستوائية.

وانتصر مساء اليوم الإثنين، منتخب تونس على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الوحيد لمنتخب تونس في الدقيقة 90+4، ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي السطور التالية نستعرض ما قالته الصحف التونسية عن التأهل لمونديال أمريكا

الشروق.. بن رمضان يقود المنتخب الوطني لكأس العالم

وأوضحت الصحيفة التونسية أن منتخب تونس تأهل إلى المونديال بفضل هدف محمد علي بن رمضان في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحسم نسور قرطاج التأهل للمرة السابعة بعد نسخ 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.

وأضافت أن لاعب وسط الأهلي قدم أداءً جيدًا في المباراة التي أقيمت على ملعب نيافو بالعاصمة مالابو في غينيا الاستوائية.

فوت 24.. تونس تتجاوز غينيا الاستوائية

وقال الموقع التونسي إن قبل جولتين من نهاية التصفيات الأفريقية، نجح بن رمضان في قيادة منتخب تونس للفوز على غينيا الاستوائية والتأهل لنهائيات المونديال.

وأضاف الموقع التونسي، أن منتخب تونس يدين في انتصاره إلى الحارس أيمن دحمان الذي قام بتصديات حاسمة أبقت زملاءه في المباراة قبل أن يأتي هدف الانتصار في الوقت القاتل ليعبر النسور للمرة السابعة والثالثة إلى المونديال.

موزاييك.. تونس تتأهل للمرة السابعة إلى المونديال

وذكر الموقع التونسي أن بن رمضان أهدى منتخب تونس التأهل لنهائيات البطولة للمرة السابعة في تاريخه.

وأشار إلى أن هذا التأهل السابع في تاريخ المنتخب التونسي والثالث على التوالي، بعد سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

تونس
تونس
منتخب تونس غينيا الاستوائية تصفيات كأس العالم 2026 محمد علي بن رمضان

الإحصائيات

appimg