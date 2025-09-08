احتفت الصحف التونسية بما قدمه محمد علي بن رمضان، في مباراة تونس وغينيا الاستوائية.

وانتصر مساء اليوم الإثنين، منتخب تونس على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الوحيد لمنتخب تونس في الدقيقة 90+4، ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي السطور التالية نستعرض ما قالته الصحف التونسية عن التأهل لمونديال أمريكا

الشروق.. بن رمضان يقود المنتخب الوطني لكأس العالم

وأوضحت الصحيفة التونسية أن منتخب تونس تأهل إلى المونديال بفضل هدف محمد علي بن رمضان في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحسم نسور قرطاج التأهل للمرة السابعة بعد نسخ 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.

وأضافت أن لاعب وسط الأهلي قدم أداءً جيدًا في المباراة التي أقيمت على ملعب نيافو بالعاصمة مالابو في غينيا الاستوائية.

فوت 24.. تونس تتجاوز غينيا الاستوائية

وقال الموقع التونسي إن قبل جولتين من نهاية التصفيات الأفريقية، نجح بن رمضان في قيادة منتخب تونس للفوز على غينيا الاستوائية والتأهل لنهائيات المونديال.

وأضاف الموقع التونسي، أن منتخب تونس يدين في انتصاره إلى الحارس أيمن دحمان الذي قام بتصديات حاسمة أبقت زملاءه في المباراة قبل أن يأتي هدف الانتصار في الوقت القاتل ليعبر النسور للمرة السابعة والثالثة إلى المونديال.

موزاييك.. تونس تتأهل للمرة السابعة إلى المونديال

وذكر الموقع التونسي أن بن رمضان أهدى منتخب تونس التأهل لنهائيات البطولة للمرة السابعة في تاريخه.

وأشار إلى أن هذا التأهل السابع في تاريخ المنتخب التونسي والثالث على التوالي، بعد سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.