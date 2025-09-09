حسم منتخب ليبيا تفوقه أمام نظيره إسواتيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتفوق منتخب ليبيا على نظيره إسواتيني بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جرى بينهما لحساب منافسات الجولة الثامنة، من مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ليبيا تعبر إسواتيني

دخل منتخب ليبيا مباراته أمام إسواتيني، بتشكيل مكون من: أيمن التيهار، أحمد صالح، علي يوسف، فضل سلامة، مهند إيتو، أسامة الشريمي، صبحي المبروك، مروان حبشي، منعم عكاشة، معاذ عيسى، عزو المريمي.

وسيطر منتخب ليبيا منذ الدقيقة الأولى على مجريات اللقاء أمام ضيفه إسواتيني، حيث افتتح الفريق التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

ومنح معاذ عيسى، لاعب منتخب ليبيا، بلاده الأفضلية بعد مرور 9 دقائق من عمر المباراة، بعد أن استلم عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة على يسار الحارس سكنت الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

ونجح عزو المريمي، في تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب ليبيا، في الدقيقة 19 من زمن المباراة، مؤكدًا على تفوق فريقه أمام إسواتيني.

وجاء هدف ليبيا الثاني بعد عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى منطقة الجزاء، وحولها عزو المريمي برأسية قوية داخل الشباك ملعنا عن ثاني الأهداف.

حاول منتخب إسواتيني تقليص الفارق أمام سيطرة ليبيا، ليحافظ أصحاب الأرض على التقدم بثنائية، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.

ترتيب تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا

رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 14 نقطة ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

وتجمد رصيد إسواتيني في المركز السادس والأخير في مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين.