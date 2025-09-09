نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين، لعل أبرزها، عودة إمام عاشور للمشاركة، ورد منتخب مصر على أزمة "الزي" أمام بوركينا، ومصير عمر فرج في الزمالك.

وجاءت أبرز أخبار أمس الإثنين كالتالي:

بسبب أحداث سوء سلوك.. الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى ضد منتخب مصر

أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، تقديم شكوى رسمية ضد منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

حكم مواجهة بوركينا فاسو.. مجهول لمنتخب مصر.. وثنائي لم يعرف الخسارة معه

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة رداً على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم تجاه مصر.. وتلقينا إشادة بحسن التنظيم

رد مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، لنظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد منتخب مصر.

لقاء الحسم.. طاقم حكام من الكونغو لمباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

فخ معتاد وجناح "بريميرليج".. 4 أسلحة تهدد منتخب مصر أمام بوركينا فاسو (تحليل)

يصطدم منتخب مصر بمضيفه منتخب بوركينا فاسو، في قمة لقاءات المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يتنافس المنتخبين على بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.

منتخب مصر يظهر بالقميص الأحمر أمام بوركينا فاسو

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو المقرر إقامتها غدًا، على ملعب كتيبة الخيول، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر، بينما يرتدي منتخب بوركينا القميص الأبيض.

"تعارض ألوان".. أزمة قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (صور)

أبدى مسؤولو منتخب بوركينا فاسو اعتراضًا على طاقم منتخب مصر الأول، على هامش المؤتمر الفني قبل المباراة المرتقبة، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بهدف بن رمضان الذهبي.. تونس إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها

حسم منتخب تونس تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد العودة بانتصار ثمين من مواجهة غينيا الاستوائية.

مصدر ليلا كورة: عمر فرج خارج حسابات فيريرا.. والزمالك يقوم بتسويقه

كشف مصدر موقف الفلسطيني عمر فرج، لاعب نادي الزمالك، مع الفريق الأبيض في الوقت الراهن، تزامنًا مع ابتعاده عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية منذ عودته من الإعارة في الصيف الجاري.

بعد أزمة الألوان.. هل ينصف فيفا منتخب مصر قبل مباراة بوركينا؟ (لائحة)

أثيرت أزمة خلال الاجتماع الفني قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بداية الجري حول الملعب.. عودة ياسر وياسين وشكري لتدريبات الأهلي

عاد ثلاثي النادي الأهلي ياسين مرعي ومحمد شكري وياسر إبراهيم للمشاركة في التدريبات بعد غياب لفترة بسبب الإصابة.

يغيب شهرًا على الأقل.. بيراميدز يعلن خضوع محمود مرعي لجراحة في الركبة

أعلن الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خضوع محمود مرعي، مدافع الفريق، إلى جراحة في الركبة خلال الفترة الأخيرة، والتي ستؤدي لغيابه عن الملاعب.

تصفيات كأس العالم.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت قناة مفتوحة عبر النايل سات، نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بعد غياب 85 يومًا.. إمام عاشور يشارك في مباراة الأهلي وفريق الشباب

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، مشاركة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة الودية التي أقيمت استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز.

"تحذير طبي وأشعة أخيرة".. يلا كورة يكشف تفاصيل عودة إمام عاشور للمباريات

عاد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، للمشاركة في المباريات من جديد بعدما غاب لمدة 85 يوما بسبب الإصابة.

يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي لحسم المدرب الجديد

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم، من أجل مناقشة ملف المدير الفني الأجنبي الجديد خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الدوري.

"يلا كورة" يكشف.. حقيقة تكليف وليد صلاح بتجديد عقد إمام عاشور في الأهلي

كشف مصدر حقيقة تكليف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بإدارة ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر.

"فيفا أقر بذلك".. اتحاد الكرة يؤكد سلامة موقف المنتخب في أزمة مباراة بوركينا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سلامة موقف منتخب مصر في اختيار ألوان زيه في مباراة الغد ضد بوركينا فاسو.

منتخب بوركينا فاسو يعلن عبر "يلا كورة" نهاية أزمة الزي أمام مصر

أعلن منتخب بوركينا فاسو، حل الأزمة التي طرأت خلال الاجتماع الفني الخاص بمواجهة مصر، في المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مصدر ليلا كورة: 3 لاعبين خارج حسابات الأهلي ضد إنبي.. وحجم إصابة داري

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تأكد غياب ثلاث لاعبين عن المباراة المقبلة ضد فريق إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

"مساندة مدير الكرة والرد على الاستفسارات".. الأهلي يعلن تفاصيل اجتماعه بلجنة التخطيط

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي ومدير الكرة في حضور ممثلي الإدارات المعاونة للفريق الأول.

فارس عوض ضمنهم.. 4 معلقين على مباراة مصر وبوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تبدأ في ديسمبر.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس الرابطة

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025/2026 والذي من المقرر أن ينطلق يوم 17 شهر يناير من العام المقبل.

البداية في ديسمبر.. موعد مباريات الزمالك بكأس الرابطة

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025/2026 والذي من المقرر أن ينطلق يوم 17 شهر يناير من العام المقبل.