المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السولية: علينا دعم منتخب مصر أمام بوركينا ليحقق حلم التأهل للمونديال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:46 ص 09/09/2025
السولية - مصر - الكاميرون

عمرو السولية بقميص منتخب مصر

أظهر عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر الثاني، كل الدعم لمنتخب الفراعنة الأول الذي يستعد لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، مع بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال، وفي حال تحقيق "الفراعنة" الفوز سيتأهل رسميا إلى نهائيات البطولة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

بينما يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

دعم السولية

وقال السولية عبر أون سبورت: "المنتخب الأول أمامه مهمة صعبة والجميع لابد أن يدعمه لأنه حلم لكل المصريين".

وأضاف: "من الوارد أن يكون أي لاعب من الموجودين حاليًا في المنتخب المشارك في كأس العرب أن يتواجد مع المنتخب الأول في الفترة القادمة".

وأكمل: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر الأول ليحسم الصعود إلى كأس العالم 2026".

وواصل قائد منتخب مصر الثاني: "نحن نركز في مباراة تونس الودية ونريد أن نظهر بشكل أفضل من المباراة الأولى، ونقدم أداء أفضل ونحقق الفوز أيضا".

مجموعة مصر

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، رفقة منتخبات: "الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا".

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العالم عمرو السولية كأس العرب بوركينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg