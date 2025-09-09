أظهر عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر الثاني، كل الدعم لمنتخب الفراعنة الأول الذي يستعد لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، مع بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال، وفي حال تحقيق "الفراعنة" الفوز سيتأهل رسميا إلى نهائيات البطولة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

بينما يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

دعم السولية

وقال السولية عبر أون سبورت: "المنتخب الأول أمامه مهمة صعبة والجميع لابد أن يدعمه لأنه حلم لكل المصريين".

وأضاف: "من الوارد أن يكون أي لاعب من الموجودين حاليًا في المنتخب المشارك في كأس العرب أن يتواجد مع المنتخب الأول في الفترة القادمة".

وأكمل: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر الأول ليحسم الصعود إلى كأس العالم 2026".

وواصل قائد منتخب مصر الثاني: "نحن نركز في مباراة تونس الودية ونريد أن نظهر بشكل أفضل من المباراة الأولى، ونقدم أداء أفضل ونحقق الفوز أيضا".

مجموعة مصر

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، رفقة منتخبات: "الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا".