تحدث مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تمنياته بأن يحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 من قلب بوركينا فاسو.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولن تكون مواجهة بوركينا فاسو مثل أي مباراة أخرى، لأنها قد تحسم تأهل منتخب مصر إلى نهائيات المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال أبو زهرة في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الأجواء الرائعة في بوركينا فاسو، والكل يريد أن يُسعد الجماهير، والمعسكر كان يسير بصورة انضباطية، ونتمنى التوفيق من عند ربنا".

وأضاف: "علاقة صلاح وباقي اللاعبين رائعة جدا، وهو يُمني النفس أن يصل إلى كأس العالم للمرة الثانية ويحقق أمم أفريقيا".

وأكمل: "صلاح يبذل أقصى جهد حتى يحقق هدف المصريين، ونحن محظوظين بوجود لاعب مثل صلاح في الجيل الحالي".

وبسؤاله عن هل تم رصد مكافآت للاعبين حال تخطي بوركينا فاسو؟، رد، قائلًا: "لم نتحدث عن مثل هذه الأمور، هاني أبوريدة طالب اللاعبين بالتركيز فقط على المباراة، وأي شي آخر يتم الحديث عنه بعد المباراة، لا نريد تشتيت اللاعبين وإن شاء الله بعد المباراة (هنقول أحلى كلام)" ضاحكا.

وأتم: "بالتأكيد هناك لائحة للمكافآت وسيتم تطبيقها وأكثر منها كمان".

