مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

عضو اتحاد الكرة: محظوظون بوجود صلاح.. ولا حديث عن المكافآت قبل مواجهة بوركينا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:04 م 09/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تحدث مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تمنياته بأن يحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 من قلب بوركينا فاسو.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

طالع مباريات الجولة الثامنة في تصفيات كأس العالم من هنا

ولن تكون مواجهة بوركينا فاسو مثل أي مباراة أخرى، لأنها قد تحسم تأهل منتخب مصر إلى نهائيات المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

طالع ترتيب مجموعة منتخب مصر من هنا

وقال أبو زهرة في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الأجواء الرائعة في بوركينا فاسو، والكل يريد أن يُسعد الجماهير، والمعسكر كان يسير بصورة انضباطية، ونتمنى التوفيق من عند ربنا".

وأضاف: "علاقة صلاح وباقي اللاعبين رائعة جدا، وهو يُمني النفس أن يصل إلى كأس العالم للمرة الثانية ويحقق أمم أفريقيا".

وأكمل: "صلاح يبذل أقصى جهد حتى يحقق هدف المصريين، ونحن محظوظين بوجود لاعب مثل صلاح في الجيل الحالي".

وبسؤاله عن هل تم رصد مكافآت للاعبين حال تخطي بوركينا فاسو؟، رد، قائلًا: "لم نتحدث عن مثل هذه الأمور، هاني أبوريدة طالب اللاعبين بالتركيز فقط على المباراة، وأي شي آخر يتم الحديث عنه بعد المباراة، لا نريد تشتيت اللاعبين وإن شاء الله بعد المباراة (هنقول أحلى كلام)" ضاحكا.

وأتم: "بالتأكيد هناك لائحة للمكافآت وسيتم تطبيقها وأكثر منها كمان".

مباريات اليوم.. مصر تتحدى بوركينا لحسم بطاقة المونديال.. ومواجهات مثيرة في أوروبا

حسام حسن مباراة مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر بوركينا فاسو القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

78

الحكم يشهر بطاقة صفراء لعبد الله جمال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
