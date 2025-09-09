تترقب الجماهير مواجهة قوية مساء الثلاثاء المقبل، حين يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، في لقاء يقام على ملعب 4 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء، على أن يتم نقله عبر قناة أون سبورت.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما منتخب بوركينا فاسو، صاحب الأرض، فيدخل المباراة باحثًا عن تقليص الفارق، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، عمرو الجزار، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم عمر مرموش، محمد صلاح

ويُلاحظ وجود بعض الفوارق بين التشكيل المتوقع لمواجهة بوركينا فاسو والتشكيل الذي خاض به المنتخب مباراته السابقة أمام إثيوبيا.

ففي خط الدفاع، يظهر عمرو الجزار أساسيًا مع استمرار رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي ومحمد هاني.

أما في وسط الملعب، فيغيب حمدي فتحي عن القائمة ليحل مكانه مروان عطية بجوار أحمد نبيل "كوكا" الذي يشارك بدلًا من زيزو، فيما يشارك محمود حسن "تريزيجيه" بشكل ثابت.

وعلى مستوى الهجوم، يخرج أسامة فيصل من الحسابات ليدخل حسام حسن المباراة برأس حربة وهمي مع ثنائي هجومي قوي يضم عمر مرموش ومحمد صلاح.