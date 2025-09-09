لا صوت يعلو في الشارع الرياضي المصري فوق مواجهة بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سقوط أمطار وتجمع الجماهير

وكشف مصدر عن كواليس الساعات الأخيرة قبل إقامة المباراة مساء اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن هناك مجموعة من الجماهير التي تجمعت أمام فندق إقامة منتخبنا الوطني لالتقاط الصور مع النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، أو التوقيع على قمصان الريدز.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن منتخب مصر بدأ يومه في التاسعة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم هبطت الأمطار بكثرة لكنها توقفت حاليًا مع وجود بعض الغيوم لكن من المتوقع سقوط الأمطار من جديد.

وأنهى المصدر أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة ويريدون حسم التأهل أمام بوركينا فاسو وعدم الانتظار لأي حسابات معقدة في التوقف الدولي القادم.

ترتيب مجموعة مصر

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتلا صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ومن ثم غينيا بيساو برصيد 10 نقاط، وسيراليون رابعا برصيد 9 نقاط، أما إثيوبيا وجيبوتي في المركز الخامس والسادس برصيد 6 ونقطة واحدة على الترتيب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، عمرو الجزار، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم عمر مرموش، محمد صلاح