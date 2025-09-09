المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"أمطار وغيوم وتجمع الجماهير بسبب صلاح".. يلا كورة يكشف كواليس ما قبل مباراة مصر وبوركينا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:51 م 09/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي المصري فوق مواجهة بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سقوط أمطار وتجمع الجماهير

وكشف مصدر عن كواليس الساعات الأخيرة قبل إقامة المباراة مساء اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن هناك مجموعة من الجماهير التي تجمعت أمام فندق إقامة منتخبنا الوطني لالتقاط الصور مع النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، أو التوقيع على قمصان الريدز.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن منتخب مصر بدأ يومه في التاسعة صباحًا بتناول وجبة الإفطار، ثم هبطت الأمطار بكثرة لكنها توقفت حاليًا مع وجود بعض الغيوم لكن من المتوقع سقوط الأمطار من جديد.

وأنهى المصدر أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة ويريدون حسم التأهل أمام بوركينا فاسو وعدم الانتظار لأي حسابات معقدة في التوقف الدولي القادم.

ترتيب مجموعة مصر

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتلا صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ومن ثم غينيا بيساو برصيد 10 نقاط، وسيراليون رابعا برصيد 9 نقاط، أما إثيوبيا وجيبوتي في المركز الخامس والسادس برصيد 6 ونقطة واحدة على الترتيب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي، عمرو الجزار، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني 

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه 

خط الهجوم عمر مرموش، محمد صلاح

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم صلاح منتخب بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

88

خطأ لصالح الإسماعيلي في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg