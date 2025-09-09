المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. التعادل يحسم موقعة بوركينا فاسو ويؤجل صعود مصر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:58 م 09/09/2025
منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

التعادل يؤجل فرحة الفراعنة

انتهت مواجهة منتخب مصر أمام نظيره البوركيني بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نقطة واحدة تفصل مصر عن المونديال

وكان الفراعنة يأملون في حسم بطاقة التأهل المبكر بتحقيق الفوز والوصول إلى 22 نقطة تضمن لهم العبور المباشر قبل جولتين من نهاية التصفيات، غير أن التعادل أرجأ الحسم إلى فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبات منتخب مصر بحاجة إلى نقطة وحيدة فقط من مباراتيه المتبقيتين في شهر أكتوبر المقبل، لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويقدم موقع "يلا كورة" بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يتناول فيه محللو الموقع قراءة نتيجة المباراة وتقييم أداء المنتخب الوطني، إضافة إلى استعراض حسابات التأهل وما ينتظر الفراعنة في المرحلة الحاسمة المقبلة.

منتخب مصر التصفيات الإفريقية يلا كورة بوركينا فاسو كأس العالم 2026 ملعب 4 أغسطس واجادوجو

