وزير الرياضة: حكم مباراة مصر وبوركينا ضغط علينا.. واقتربنا من التأهل لكأس العالم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:08 م 09/09/2025
أشرف صبحي

أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

أبدى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سعادته بعد تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو ليقترب من حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وانتهت مساء اليوم الثلاثاء، مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل لكأس العالم 2026، ونظريًا نقول مبروك لمصر على الصعود".

وأضاف: "تواصلت مع محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو، وكان هناك شحن جماهيري كبير لهذا اللقاء لأنها الفرصة الأخيرة أن يفوزوا على مصر على أرضهم، ولكن الحمد لله لمنتخب مصر ومنتخب محمد صلاح".

وأكمل وزير الرياضة: "تواصلت للاطمئنان على عمر مرموش بعدما أصيب في المباراة".

وتابع أشرف صبحي: "المباراة القادمة ستكون يوم 6 أكتوبر وإن شاء الله نفرح جميعًا ويكون ختامها مسك، لتكون هذه احتفالية 6 أكتوبر".

وأنهى: "أرى أن الهدف الذي ألغي في مباراة مصر وبوركينا ليس تسللًا وقريب ألا يكون تسلل، أرى أن الحكم طوال المباراة كان (ضاغط) علينا".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر بوركينا فاسو أشرف صبحي

أخبار تهمك

