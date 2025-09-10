المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في المدرجات.. وفاة مشجع لبوركينا فاسو خلال مباراة مصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:14 م 10/09/2025
منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

من مباراة بوركينا فاسو ومصر

توفي مشجع لمنتخب بوركينا فاسو في مدرجات ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، أثناء حضور مباراة مصر.

ولعب المنتخبان البوركينابي والمصري، أمس الثلاثاء، مباراتهما التي انتهت بالتعادل دون أهداف، وسط حضور جماهيري غفير، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وفاة مشجع لبوركينا فاسو أمام مصر

ذكرت إذاعة Ouaga FM البوركينابية أن مشجعًا اسمه موموني تراوري فارق الحياة أثناء مشاهدته لمباراة بوركينا فاسو ضد مصر.

وأوضحت أن الحادث وقع في مدرجات ملعب 4 أغسطس، عند البوابة رقم 13، إذ سقط مشجع منتخب بوركينا فاسو مغشيًا عليه بسبب أزمة صحية تعرض لها عقب إحدى اللقطات داخل الملعب.

وقدم المسعفون في ملعب 4 أغسطس الإسعافات الأولية له، ما لم يكن كافيًا، ليرافق موموني تراوري الحياة في وقت قصير جدًا.

ولم يصدر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الملابسات الدقيقة خلف وفاة هذا المشجع، لكن الإذاعة نفسها أكدت تشييع جنازته في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء.

وخيب منتخب بوركينا فاسو آمال 30 ألف متفرج حضر لمشاهدة مباراة مصر في ملعب 4 أغسطس، إذ أصبحت فرص الخيول في الصعود إلى منافسات كأس العالم 2026 ضعيفة جدًا.

يشار إلى أن ملعب 4 أغسطس استضاف أول مباراة دولية لمنتخب بوركينا فاسو منذ مارس 2021، بعد حصوله على موافقة من كاف.

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم مصر بوركينا فاسو

