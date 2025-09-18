المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع مركزا واحدا في سبتمبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:28 ص 18/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديثا جديدا لتصنيف المنتخبات، بعد فترة التوقف لشهر سبتمبر الحالي.

منتخب مصر خاض مباراتين في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، فاز في الأولى على إثيوبيا 2-0، وتعادل سلبيا مع بوركينا فاسو في اللقاء الثاني.

مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا

شهد تصنيف سبتمبر تراجع منتخب مصر مركزا واحدا من المرتبة الـ34 إلى الـ35 في الترتيب العام لمنتخبات العالم.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث على مستوى منتخبات أفريقيا، بعد المغرب (11)، والسنغال (18).

ووفقا لنتيجتي مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاوس، ارتفع عدد نقاط منتخب مصر من 1518.79 إلى 1519.18 نقطة.

ويتصدر المنتخب الإسباني تصنيف المنتخبات، يليه كلا من فرنسا والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال والبرازيل وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وإيطاليا على الترتيب.

جدول مباريات اليوم 

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر فيفا

