فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا في واقعة مشاركة اللاعب تيبوهو موكوينا مع منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 بوقت سابق من هذا الشهر، رغم عقوبة إيقافه.

موكوينا البالغ من العمر 28 عاما شارك في فوز جنوب أفريقيا 2-0 على ليسوتو يوم 21 مارس الماضي بالتصفيات الأفريقية للمونديال.

كان لاعب خط الوسط قد تراكمت عليه بطاقتان صفراوين في وقت سابق من التصفيات، الأولى ضد بنين في نوفمبر 2023، والثانية ضد زيمبابوي في يونيو 2024، مما أدى، وفقا للوائح فيفا، إلى إيقافه لمباراة واحدة.

وأكدت شبكة "SABC Sport" الجنوب أفريقية أن فيفا بدأ رسميا إجراءات تأديبية ضد اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم ولاعب "بافانا بافانا".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الجنوب أفريقي تلقى رسالة من نظيره الدولي، تؤكد أن كلا من اللاعب والاتحاد يواجهان اتهامات بانتهاك العديد من اللوائح التأديبية، بما في ذلك إشراك لاعب غير مؤهل.

أُحيلت القضية إلى لجنة التأديب بالفيفا، مع منح اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم وموكوينا مهلة 6 أيام لتقديم ردهما.

في حال ثبوت التهمة، قد يصدر قرار بإلغاء نتيجة المباراة، مما يعني فوز ليسوتو نظريا بنتيجة 3-0، مع إمكانية فرض عقوبات أخرى كالغرامات أو الإيقاف.

في حال صدور قرار إلغاء المباراة من لجنة الانضباط التابعة للفيفا، سيتساوى فريق المدرب هوجو بروس مع بنين (14 نقطة) في عدد النقاط بعد 8 مباريات، لكنه سيحافظ على صدارته للمجموعة بفارق الأهداف.

في المقابل، سيرتفع رصيد ليسوتو من 6 إلى 9 نقاط، لكنه سيبقى في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن نيجيريا صاحبة المركز الثالث ورواندا صاحبة المركز الرابع، برصيد 11 نقطة لكل منهما.

ولم يُصدر اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بيانا بهذا الشأن حتى الآن.