المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب مشاركة موكوينا.. منتخب جنوب أفريقيا مهدد بفقدان نقاط في تصفيات المونديال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:14 م 18/09/2025
موكوينا

تيبوهو موكوينا

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا في واقعة مشاركة اللاعب تيبوهو موكوينا مع منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 بوقت سابق من هذا الشهر، رغم عقوبة إيقافه.

موكوينا البالغ من العمر 28 عاما شارك في فوز جنوب أفريقيا 2-0 على ليسوتو يوم 21 مارس الماضي بالتصفيات الأفريقية للمونديال.

كان لاعب خط الوسط قد تراكمت عليه بطاقتان صفراوين في وقت سابق من التصفيات، الأولى ضد بنين في نوفمبر 2023، والثانية ضد زيمبابوي في يونيو 2024، مما أدى، وفقا للوائح فيفا، إلى إيقافه لمباراة واحدة.

وأكدت شبكة "SABC Sport" الجنوب أفريقية أن فيفا بدأ رسميا إجراءات تأديبية ضد اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم ولاعب "بافانا بافانا".

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الجنوب أفريقي تلقى رسالة من نظيره الدولي، تؤكد أن كلا من اللاعب والاتحاد يواجهان اتهامات بانتهاك العديد من اللوائح التأديبية، بما في ذلك إشراك لاعب غير مؤهل.

أُحيلت القضية إلى لجنة التأديب بالفيفا، مع منح اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم وموكوينا مهلة 6 أيام لتقديم ردهما.

في حال ثبوت التهمة، قد يصدر قرار بإلغاء نتيجة المباراة، مما يعني فوز ليسوتو نظريا بنتيجة 3-0، مع إمكانية فرض عقوبات أخرى كالغرامات أو الإيقاف.

في حال صدور قرار إلغاء المباراة من لجنة الانضباط التابعة للفيفا، سيتساوى فريق المدرب هوجو بروس مع بنين (14 نقطة) في عدد النقاط بعد 8 مباريات، لكنه سيحافظ على صدارته للمجموعة بفارق الأهداف.

في المقابل، سيرتفع رصيد ليسوتو من 6 إلى 9 نقاط، لكنه سيبقى في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن نيجيريا صاحبة المركز الثالث ورواندا صاحبة المركز الرابع، برصيد 11 نقطة لكل منهما.

ولم يُصدر اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بيانا بهذا الشأن حتى الآن.

تصفيات كأس العالم منتخب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg