قرر الحارس لوكا زيدان نجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان تمثيل منتخب الجزائر على المستوى الدولي.

وولد حارس المرمى البالغ من العمر 27 عامًا بالقرب من مدينة مارسيليا، وظهر مع منتخب فرنسا في مختلف مستويات الشباب.

ويلعب زيدان حاليًا مع فريق غرناطة الإسباني في دوري الدرجة الثانية.

وكان لوكا بدأ مسيرته الكروية مع في ريال مدريد، حيث تدرج في الفئات السنية المختلفة حتى الفريق الأول ولكن تمت إعارته إلى راسينج سانتاندير عام 2019، ثم لعب لريو فاليكانو وإيبار قبل الانضمام إلى غرناطة.

وتعود أصول زين الدين زيدان إلى منطقة القبائل في الجزائر، ولكنه اختار اللعب لمنتخب فرنسا وفاز معه بكأس العالم 1998.

ومن المحتمل أن يكون لوكا زيدان مرشحا للانضمام إلى قائمة منتخب الجزائر في معسكر أكتوبر المقبل.

وتنافس الجزائر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستواجه الصومال وأوغندا خلال شهر أكتوبر، من أجل حسم بطاقة العبور إلى المونديال.