تمثل 3 دول.. فيفا يعلن رسميا تمائم كأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:37 م 25/09/2025
تمائم كأس العالم

تمائم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تمائم بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في 16 مدينة بكندا وأمريكا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستضم 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

وأشار الموقع الرسمي لفيفا، إلى أن التمائم الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 ستكون كالتالي: "الموظ (مابل) والجاكوار (زايو) والنسر (كلاتش)"، ليمثل كل دول من الدول الثلاث التي ستستضيف المسابقة وهم كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقترب منتخب مصر من حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ يتبقى له مباراتين وفي حال تحقيق الفوز في واحدة فقط ضمن التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات البطولة.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

قبل أن يلعب منتخب "الفراعنة" مع غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم 2026 تمائم كأس العالم

