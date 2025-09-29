المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد خصم 3 نقاط.. حسابات التأهل إلى كأس العالم في مجموعة جنوب أفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:19 م 29/09/2025
جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا

خصم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الإثنين، 3 نقاط من رصيد منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 بسبب مشاركة لاعب موقوف.

ويتنافس المنتخب الجنوب أفريقي في تصفيات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بنين ونيجيريا ورواندا وليسوتو وزيمبابوي.

خصم 3 نقاط من جنوب أفريقيا

أعلن فيفا خصم 3 نقاط من رصيد منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم.

واعتبر فيفا منتخب جنوب أفريقيا مهزومًا (3-0) أمام ليسوتو، بعدما تفوق بثنائية نظيفة في مباراة جمعت بينهما في مارس الماضي 2025، ليفقد الأولاد صدارة المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم.

وعوقب منتخب جنوب أفريقيا بسبب إشراك اللاعب تيبوهو موكوينا ضد ليسوتو، رغم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

حسابات التأهل إلى كأس العالم 2026

تغير ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026 بعد خصم 3 نقاط من جنوب أفريقيا، ليصبح كالتالي..

1- بنين: 14 نقطة (فارق أهداف +4)

2- جنوب أفريقيا: 14 نقطة (فارق أهداف +3)

3- نيجيريا: 11 نقطة (فارق أهداف +2)

4- رواندا: 11 نقطة (سجل 5 واستقبل 5)

ويحل منتخب جنوب أفريقيا ضيفًا على زيمبابوي ثم يستقبل رواندا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

من جانبه، يخرج منتخب بنين لمواجهة رواندا ونيجيريا على الترتيب في الجولتين المتبقيتين بتصفيات كأس العالم.

أما منتخب نيجيريا، يواجه ليسوتو خارج أرضه قبل استضافة لقاء الحسم أمام بنين.

ولم يعد التأهل إلى كأس العالم 2026 في يد جنوب أفريقيا التي تحتاج إلى تعثر بنين، بينما الأخيرة يكفيها الفوز في آخر مباراتين مع الحفاظ على أفضلية فارق الأهداف.

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
جنوب أفريقيا تصفيات كأس العالم 2026

