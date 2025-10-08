شيكو بانزا ضمن قائمة منتخب أنجولا لمعسكر أكتوبر

تواجد الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، في قائمة منتخب بلاده التي تستعد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب أنجولا مع الكاميرون وإسواتيني ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة والجولات الختامية للتصفيات المؤهلة للمونديال، والتي ستقام خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبخلاف شيكو بانزا، شهدت القائمة أيضًا تواجد مابولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري السابق والأهلي الليبي الحالي.

وسبق وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا، لمدة 4 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقبل مشواره مع الزمالك.. لعب شيكو بانزا صاحب الـ26 عاما في الموسم الماضي، 30 مباراة بواقع 1994 دقيقة، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة "حسب موقع ترانسفير ماركت".

أما في الموسم الحالي فلعب صاحب الـ26 عاما مع الزمالك 5 مباريات بواقع 311 دقيقة، سجل خلالهم هدفين.

ويتواجد منتخب أنجولا في المركز الرابع بالمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 10 نقاط فقط، بينما يتواجد منتخب كاب فيردي في الصدارة برصيد 19 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أديلسون "نيبلو"، أوجستينهو كالونجا، أنطونيو دومينيك، هوجو ماركيز.

في الدفاع: كلينتون ماتا، روبن أدريتو، أنطونيو هوسي، أوجستو كارنيرو، بواتو جوناثان، كيالوندا جاسبر، دافيد كارمو، إيدي أفونسو.

خط الوسط: ألفريدو ريبيرو، أنطونيو مايسترو، بينديتو "بيني"، مانويل "شو"، مانويل كيليانو، ماريو بالبورديا، بيدرو "ميجي".

في الهجوم: مابولولو، ميدي فييرا، فيليسياو جواو، فرانشيسكو ساكالومبو "شيكو بانزا"، لاوريندو أوريليو، مانويل بينسون، زيتو لوفومبو، مانويل أفونسو.