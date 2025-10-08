أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل معسكر منتخبنا الوطني في شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، ثم يلتقي مع منتخب غينيا بيساو يوم 12 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن إبراهيم حسن أكد أن انطلاق معسكر المنتخب سيبدأ يوم 5 أكتوبر، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

وأوضح إبراهيم حسن أن بعثة المنتخب ستتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يدير مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه مواطناه إيتوني أندو أوهريل وأبيجن ندونج، بينما يتولى دوس سانتوس باريس مهمة الحكم الرابع.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين فقط من آخر جولتين، من أجل حسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتشير لوائح تصفيات كأس العالم، إلى أنه في حالة تساوي فريقين في النقاط يتم اللجوء في المقام الأول إلى فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في المجموعة بالكامل.