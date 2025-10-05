المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

"أنت الأفضل".. استقبال استثنائي لمحمد صلاح في مطار القاهرة (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:53 م 05/10/2025
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg
  • عرض 5 صورة
    galleryImg

وصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استعدادًا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وحظى محمد صلاح باستقبال خاص في مطار القاهرة الدولي، فور وصوله قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

وصول محمد صلاح

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية، صورًا من وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة الدولي، تحت عنوان "أنت الأفضل بكل لغات العالم.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب، غد الإثنين، حيث تواجه جيبوتي على ملعب العربي الزاولي، مساء الأربعاء المقبل، ثم تعود لمواجهة غينيا بيساو على ستاد القاهرة الدولي، مساء الأحد المقبل.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين فقط من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، من أجل التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

طالع ألبوم من الاستقبال الاستنثائي لمحمد صلاح في مطار القاهرة الدولي أو تنقل بين الصور من الأعلى

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم محمد صلاح

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

