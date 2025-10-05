وصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استعدادًا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وحظى محمد صلاح باستقبال خاص في مطار القاهرة الدولي، فور وصوله قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.

وصول محمد صلاح

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية، صورًا من وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة الدولي، تحت عنوان "أنت الأفضل بكل لغات العالم.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب، غد الإثنين، حيث تواجه جيبوتي على ملعب العربي الزاولي، مساء الأربعاء المقبل، ثم تعود لمواجهة غينيا بيساو على ستاد القاهرة الدولي، مساء الأحد المقبل.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين فقط من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، من أجل التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

