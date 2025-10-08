المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بمشاركة 19 لاعبًا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لجيبوتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:49 م 05/10/2025
منتخب مصر

مران منتخب مصر

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، مرانه الأول في ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة جيبوتي ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره جيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مواجهات التصفيات الأفريقية لكأس العالم، ويقام اللقاء في المغرب، وبالتحديد على ملعب العربي الزاولي.

تدريب منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه الأول، في ملعب القاهرة الدولي، بمشاركة 19 لاعبًا من بين الأسماء المستدعاة من قبل الجهاز الفني للفراعنة، لمعسكر أكتوبر الذي يتخلله مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

وشهد مران منتخب مصر، إحماءات بدنية وتدريبات خفيفة، في حضور أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وشارك في مران منتخب مصر، كل من: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح ومصطفي محمد ومصطفي فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين في مران الغد.

ويكفي منتخب مصر حصد نقطتين من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، وبذلك يحتاج الفراعنة إلى الفوز أمام جيبوتي وعدم النظر إلى مواجهة الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو.

مباراة جيبوتي القادمة
منتخب مصر تصفيات أفريقيا لكأس العالم منتخب جيبوتي

