من ضمنهم مصر.. 5 منتخبات أفريقية تستهدف التأهل لكأس العالم في الجولة التاسعة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:38 م 06/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تستأنف منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال فترة التوقف الدولي الحالي في شهر أكتوبر.

وتقام آخر جولتين "التاسعة والعاشرة" من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين هامتين في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة التاسعة مع جيبوتي في 8 أكتوبر، ويختتم المرحلة الحالية من التصفيات بمواجهة غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة في 12 أكتوبر.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة من أول 8 مباريات، ويحتاج لفوز واحد في المباراتين المتبقيتين من أجل حسم التأهل مباشرة للنهائيات.

وقد يحسم منتخب مصر تأهله الرسمي إلى مونديال 2026 في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية أمام جيبوتي، بجانب 4 منتخبات أفريقية آخرى تبحث عن الوصول إلى كأس العالم.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة الـ5 منتخبات التي قد تحسم تأهلها في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026:

- ستتأهل مصر إلى كأس العالم في حالة الفوز على جيبوتي في الجولة التاسعة، أو في حالة فشل منتخب بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون في الجولة ذاتها.

- ستتأهل الجزائر إلى كأس العالم في حالة الفوز على الصومال في الجولة التاسعة، أو في حالة التعادل مع الصومال وفشل منتخبي أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز أمام بوتسوانا وغينيا أو تعرضوا للهزيمة في الجولة ذاتها.

- ستتأهل غانا إلى كأس العالم في حالة الفوز على إفريقيا الوسطى في الجولة التاسعة، بشرط عدم فوز مدغشقر على جزر القمر.

- ستتأهل كوت ديفوار إلى كأس العالم في حالة الفوز على سيشل في الجولة التاسعة، بشرط خسارة الجابون أمام جامبيا.

- ستتأهل السنغال إلى كأس العالم في حالة الفوز على جنوب السودان في الجولة التاسعة، بشرط فشل الكونغو الديمقراطية في الفوز على توجو.

جدير بالذكر أن هناك منتخبان أفريقيان فقط حسما التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 وهما المغرب وتونس.

منتخب مصر كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026

